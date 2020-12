Ile Maurice: Décès suspect de Kistnen - Les images de Safe City portées disparues

Des images déterminantes des caméras CCTV Safe City auraient-elles été délibérément effacées ? Cela afin de ne laisser aucune trace des derniers déplacements de Sooparamanien Kistnen ? C'est ce que se demande l'avocat de la famille du défunt, Me Rama Valayden, qui a souligné, à l'audience d'hier, que ces données pourraient avoir été stockées par Mauritius Telecom et effacées.

À savoir que les images d'une caméra «opérationnelle» de Safe City dans la région de Palma-Beaux-Songes sont introuvables. Encore une raison pour laquelle ce projet de la Mauritius Police Force (MPF) est sérieusement critiqué depuis le début des travaux de l'enquête judiciaire sur la mort suspecte de cet agent du MSM.

Rama Valayden a fustigé le fait que Mauritius Telecom hébergerait les vidéos de Safe City. Ce à quoi l'opérateur a réagi par un communiqué, qui réfute ces allégations. Mauritius Telecom souligne qu'elle n'héberge aucune vidéo provenant de Safe City sur ses serveurs internes. Elle indique que ces données sont stockées sur le Government Online Center et qu'aucun employé de MT n'a accès à ces vidéos.

Un projet qui ne cesse de faire des vagues

Pourquoi des images ne sont plus disponibles ? La période de stockage des images de 30 jours fait depuis débat. Même si les lois qui encadrent le stockage de données ne précisent pas un délai, dans le cas de systèmes de surveillance, la sauvegarde se fait sur 30 jours, sauf si un serveur physique ou un serveur cloud de plus forte capacité est disponible.

Rs 18 milliards sur 20 ans. C'est le coût du projet d'après une réponse du Premier ministre au Parlement le 23 avril 2019. Pour le rendre réalisable, Mauritius Telecom a dû contracter un emprunt de l'Exim Bank of China, pour le financement des équipements d'un fournisseur chinois avec une garantie de l'État mauricien. La police et Mauritius Telecom ont choisi Huawei Technologies comme fournisseur. Mauritius Telecom a aussi conclu un accord de location avec la MPF dure 20 ans.

Le projet consiste en l'installation d'un réseau de 4 000 caméras haute définition sur 2 000 sites stratégiques à travers l'île avec une possibilité de reconnaissance faciale de 500 personnes. Cela, grâce aux Intelligent Video System (IVS) et Intelligent Traffic System (ITS). Le premier enregistre des images en mouvement jusqu'à 200 mètres et le second les infractions, voire les plaques minéralogiques, et suit le parcours des véhicules.

Il faut savoir qu'un Command Control Centre opère à Ébène, avec sept Subcommand Centres, qui permettent de surveiller des images ou traiter des affaires en local, soit dans les diverses divisions de la police. Pour les besoins de ce projet, 4 500 mobile 4G-LTE et 500 eLTE terminaux radio avec possibilité d'envoyer des images en direct au Command Control Centre, ont été commandés.

Cela fait deux ans déjà que les caméras auraient toutes dû être activées. Elles ont fait leurs preuves dans plusieurs régions où elles sont opérationnelles, en permettant l'identification et l'arrestation de nombreux criminels, selon la police.

À août, 2 761 caméras IVS avaient été installées dans 429 sites à travers le pays et 140 caméras ITS dans 68 sites le long des autoroutes et des routes principales. D'ailleurs, 101 délits ont été élucidés depuis l'entrée en opération des caméras jusqu'à août.