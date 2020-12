Madagascar: Conférence - La bataille contre la corruption recule

Une conférence-débat sur la lutte contre la corruption a eu lieu au restaurant Les Roches Rouges à Mahajanga mardi. Une régression a été constatée.

Madagascar a signé la Convention internationale des Nations Unies sur la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la situation est alarmante car le pays s'engouffre dans le fléau.

Durant la conférence débat à la salle de conférence du restaurant Les Roches Rouges, mardi après-midi, le directeur général du Bureau indépendant anticorruption (Bianco), Laza Andrianairina, a soutenu que l'éducation sur la lutte contre la corruption fait désormais partie des matières enseignées à l'école. Elle était déjà incluse dans les derniers sujets d'examen du CEPE, et bientôt elle sera intégrée dans ceux du baccalauréat.

La corruption est présente partout. « Madagascar a régressé à la 185e place sur cent quatre vingt-dix pays au niveau mondial en 2019, dans la lutte contre la corruption selon Transparency International, alors qu'en 2018 il était à 152e sur 180 pays. En 2008, l'âge d'or dans la lutte contre la corruption, Madagascar a obtenu la note de 3.4 sur 10 selon l'Indice de perception de la corruption (IPC). Nous avions alors atteint le PIC des doléances reçues. Aujourd'hui, personne n'est plus convaincu de ce combat. C'est dans cette optique que nous avons changé de stratégie », affirme-t-il. « La volonté politique affichée dernièrement n'est plus la même qu'il y a douze ans, mais nous sommes prêts à faire mieux », continue-t-il avant d'ajouter: « Face à la réalité, nous avons changé de tactique: la prise de responsabilité et la participation de tout le monde avec 'le mode opératoire Faire-faire', sont importantes.»

Dans le doute

À partir de 2021 désormais, une enquête mixte des forces de l'ordre sera engagée et impliquera la Police nationale, la Gendarmerie nationale, la Police de l'environnement et le ministère des Finances. « Nous ne sommes pas dans un pays en guerre et nous ne sommes pas pauvres, à preuve de beaux 4×4 circulent dans les rues. Des belles villas sont érigées dans le pays. Nous allons lutter contre ce fléau. Le temps de l'opulence et des dépenses immodérées des fonds publics et des ressources naturelles est révolu, nous allons engager une bataille contre cela en 2021 », promet Laza Andrianirina.

Le directeur général du Samifin (service de renseignements financiers), Boto Lamina Tsaradia, a, pour sa part, souligné que la structure a déjà fonctionné depuis douze ans à Madagascar. « Le coup d'État de 2009 a favorisé la recrudescence des infractions en matières de corruption à Madagascar », annonce-t-il d'emblée. « L'image de Madagascar n'est pas très reluisante si l'on se réfère à l'IPC. Le Samifin a sa place dans la lutte contre le blanchiment d'argent à Madagascar. Depuis 2016, 5 000 milliards de capitaux font l'objet d'enquête », précise-t-il.

Mais selon lui, la population et les autorités sont encore dans le doute. « Nous sommes en train d'achever l'éla- boration des collectes de données pour les cinq ans à venir. Le blanchiment détruit notre économie. Nous sommes à mi-chemin de la réalisation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. La volonté politique est importante ainsi que le soutien du public », indique le DG du Samifin, lors de la conférence débat à la salle de conférence du restaurant Les Roches Rouges, mardi après-midi.

Quant à l'adjoint du représentant-résident adjoint du PNUD à Madagascar, Henry-René Diouf, il a soutenu « que les Institutions et le système anti-corruption ainsi que la stratégie nationale de lutte contre la corruption sont déjà en place. Le ministère de la Justice mène une lutte acharnée contre le fléau et des résultats sont attendus. Nous sommes fiers d'être aux côtés du gouvernement pour œuvrer ensemble dans ce combat. Le PNUD a mis à la disposition du gouvernement beaucoup de ressources. Nous sommes sûrs qu'elles seront utilisées à bon escient », conclut-il.