Madagascar: Sénatoriales à Toliara - Nulle proposition de loi pour les collectivités

«Aucun sénateur n'est venu nous voir», déclare Vita Dédé Sidison, maire de la commune urbaine de Toliara. En presque douze mois à la tête de la collectivité, il affirme qu'aucun des sénateurs issus directement de Toliara, Georges, Coulzar Andrianjaka et Thierry Raveloson, ne l'ont approché.

C'est une déclaration émanant du maire, lors d'un café citoyen, organisé par l'Observatoire Safidy et des représentants de la société civile. En outre, il a été soulevé qu'aucun sénateur n'a proposé une seule loi pour le développement des collectivités, des ressources minières, ni des autres ressources stratégiques que possède cette région du Sud.

Mercredi, il a été question d'échanges sur ce que devrait être la relation entre les sénateurs ainsi que les grands électeurs et les collectivités. La mission des sénateurs a été débattue. Ces derniers ont pour rôle d'appuyer les collectivités territoriales.

L'Observatoire Safidy a détaillé qu'en plus de ses fonctions législatives et de contrôle, le Sénat joue un rôle consultatif pour le gouvernement sur les questions économiques et sociales et d'organisation territoriale. « Nous attendons une meilleure collaboration avec les prochains nouveaux sénateurs. Nous avons, par exemple, longtemps émis le souhait de revoir à la hausse la subvention des communes rurales et des communes urbaines qui reste le même. Nous espérons être consultés en vue des conférences budgétaires », ajoute-t-il.

Un conseiller municipal a témoigné que, dans le passé, ses collègues et lui ont été utilisés et juste servis d'échelle pour faire monter des sénateurs sur leur trône. Ils espèrent de l'amélioration. Seize grands électeurs de la commune urbaine de Toliara marqueront leur choix entre la liste IRD et VMM ce jour. Cent trente pour le district de Toliara 2 à raison de cinq conseillers par commune dans vingt-six communes.