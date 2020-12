Madagascar: Baolai - Super promotion sur tous les produits durant les fêtes

Les grandes marques chinoises à petits prix. Baolai relève, une fois de plus, ce défi pour satisfaire au maximum ses clients en leur proposant en cette fête de fin d'année, des produits de grande qualité à des prix qui défient toute concurrence.

Comme à chaque fête de fin d'année en effet, c'est la fête dans tous les magasins Baolai d'Antananarivo et de Toamasina. Ce qui fait bien évidemment l'aubaine des amateurs des smart TV, réfrigérateurs, climatiseurs, synthétiseurs et autres produits de qualité

Distributeur officiel

« Nous lançons actuellement une super promotion sur pratiquement tous nos produits», explique Ren Yujie le PDG de Baolai Group, la chaîne de magasins de distribution des grandes marques de l'audiovisuelle et de l'électroménager en provenance de Chine. A commencer par les smart TV Jeyoo à partir de 32 pouces avec un prix de base de seulement un peu plus de 400 000 ariary. « Sur cette gamme Jeyoo qui fait partie des téléviseurs de grande qualité, nous n'avons qu'un stock limité » selon toujours le patron de Baolai.

Les téléviseurs Hisense pour un prix de base de 318 000 ariary se vendent également très bien grâce à cette super promotion. « En tant que distributeur officiel de la marque Hisense à Madagascar, depuis 10 ans, nous pouvons nous permettre de pratiquer un prix très compétitif sur des produits très variés ». Pour ne citer que le fameux Laser TV Hisense de 100 pouces dont le prix a diminué de plus de moitié. « Grâce à une évolution technologique très poussée en Chine, les coûts des téléviseurs sont rapidement amortis et les prix baissent très vite », précise Ren Yujie.

Le smart TV Hisense, par exemple, dispose de son propre système Androïd dénommé Vitaa qui lui donne une qualité inégalable. Les autres marques de TV écran plat comme Changhong et Skyworth ne déméritent pas et sont aussi très prisées par les consommateurs de par leur qualité. « Ce qui fait notre différence c'est que nous nous approvisionnons directement auprès des fabricants et il n'y a donc pas un risque de produits copiés », précise le PDG de Baolai Group. Ces produits sont aussi garantis au moins un an.

Mondialement connue

L'authenticité des marques est aussi la règle pour les autres produits vendus par Baolai. On peut citer, entre autres, les climatiseurs portables à double fonction, toujours de la marque Hisense. Ce sont en effet des climatiseurs qui s'installent très facilement et qui peuvent servir à la fois pour le refroidissement et le chauffage en fonction du temps qu'il fait. Hisense Baolai offre également des machines à laver et des réfrigérateurs très performants.

En tout cas, Hisense est une marque de qualité mondialement reconnue et elle est d'ailleurs le sponsor officiel de l'Euro 2020 qui, précisons-le, n'a pas eu lieu pour cause de crise sanitaire. Baolai propose, par ailleurs, d'autres produits de qualité comme les Subwoofer Jeyoo, les panneaux solaires Baolilai ou encore les synthétiseurs Meïke. « Pratiquement tous nos produits sont en promotion avant et pendant les fêtes », ajoute le PDG de Baolai Group. Une manière de dire qu'il faut en profiter car en début d'année, la donne risque de changer avec la dépréciation continue de l'ariary, qui augmentera les prix des produits importés. Et l'audiovisuel avec.