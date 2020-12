Madagascar: Armées Malagasy - Mise en place des dix Zones de Défense et de Sécurité

Dans le cadre de la restructuration de l'Armée Malagasy, il n'est plus question de dire Régions Militaires au niveau des provinces. Cette structure va être remplacée par ce qu'on appelle Zone de Défense et de Sécurité (ZDS). Cette décision qui vient d'être adoptée en conseil des ministres mercredi dernier vise à répondre à la nécessité de la décentralisation effective de la gestion au niveau de l'armée.

Le Ministre de la Défense Nationale (MDN) a annoncé cette nouvelle hier lors de sa prise de parole durant la cérémonie d'adieu aux armes des 53 Généraux qui viennent de prendre leurs retraites pour l'année 2019 et 2020. Cette nouvelle restructuration a été initiée et adoptée en fonction de la réalité sur terrain. Le système de décentralisation provinciale qui a été purement administratif a été abandonné pour que le nouveau système s'approche de plus en plus de la population et cela a été choisi en considération de tous les facteurs, à savoir géographiques, culturels...

Le MDN l'a précisé en prenant comme exemple le problème qui se pose dans certains faritany comme Toliara. La Région Militaire numéro 5 (RM5) de la province de Toliara s'occupe de Morondava jusqu'à Fort-Dauphin. Une vaste étendue qui rend difficile sa gestion. « L'objectif dans la mise en place de ces Zones de Défense et de Sécurité est de facilité l'administration et l'intervention de nos militaires dont le commandement relève principalement au Chef d'Etat-Major des Armées (CEMA) qui a son siège à Andohalo, Antananarivo. » En réalité, selon le MDN, cette nouvelle structure est une forme de compartiment stratégique pour mieux gérer la sécurité dans le pays. Il a été également décidé lors du conseil de ministre de mercredi la mise en place de ce qu'on appelle Délégation Militaire Régionale (DMR). Au sein de ces Délégations, il y aura des officiers supérieurs de l'armée, allant du grade de Commandant jusqu'au grade de Colonel, pour les commander.

En effet, puisque Madagascar dispose de 22 régions, 22 DMR seront mises en place. Ces Directions vont se charger de la politique de défense et de sécurité dans leurs circonscriptions respectives en collaboration avec les autorités locales à travers l'OMC (Organe Mixte de Conception). Le Ministre affirme que cette restructuration a été abordée parce que les menaces ont changés. Si auparavant la mission de l'armée consistait à répondre aux menaces extérieures, désormais elle est plus orientée à la défense intérieure.

Adieux aux armes. Comme nous avons cité plus haut, la journée d'hier a été exceptionnelle pour l'Armée Malagasy. Le Ministre de la Défense a présidé la cérémonie d'adieu aux armes des 53 Généraux qui ont servi avec honnêteté, courage et réussite au sein de l'Armée Malagasy. C'est une cérémonie qui a été faite dans le respect de la tradition militaire. Elle s'est déroulée en trois étapes. La première a été dédiée à la remise de drapeaux et de certificats de reconnaissance aux nouveaux retraités dont, notons-le, 3 Généraux de Corps d'Armée qui ont déjà tenu le poste de MDN.

Dans la deuxième étape, l'hymne de l'Académie Militaire d'Antsirabe, l'école qui a forgé ces Généraux a été entonné pour leur rendre hommage. Les hauts responsables des forces armées (MDN, SEG, COMGN, CEMA) et les Généraux retraités ont ensuite fait des photos souvenir. Ces derniers qui ont effectué une dernière revue de troupe aux représentants des Corps existants au niveau de l'Armée Malagasy qui ont honoré la cérémonie d'hier.