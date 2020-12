Madagascar: Projet Volobe - Vers plus d'électricité, pour l'émergence de la région Atsinanana

De l'énergie électrique propre, suffisante et à coût raisonnable. C'est ce que sollicitent les opérateurs économiques de la région Atsinanana, qui ont exprimé leur intérêt pour le Projet Volobe.

Ce sont 3000 opérateurs économiques, qui sont actuellement en activité dans cette région. Lors de la présentation du projet de production d'hydroélectricité dans les locaux de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toamasina, ils ont exposé les problèmes et les freins engendrés par l'insuffisance d'énergie électrique pour les grandes entreprises et les grandes usines. En outre, le coût trop élevé de l'électricité a également été martelé par ces opérateurs, durant la rencontre de mercredi dernier. « Le Projet Volobe transformera l'économie de cette région et présentera de grands avantages, car le prix de l'électricité va baisser considérablement.

Pour nous, producteurs et exportateurs de produits biologiques, le respect des normes et de processus bien définis est indispensable. Parmi les normes requises sur le marché international, figure l'utilisation d'énergie propre, à compter de l'année 2025. Pour l'heure, c'est la ville de Toamasina qui bénéficie de l'approvisionnement en électricité. Nous savons pourtant que les usines et les entreprises sur les périphéries ne peuvent se développer, sans électricité », a soutenu Gaëtan Etancelin, directeur de l'Huilerie de Melville à Toamasina II.

120 mégawatts. La production actuelle d'électricité de la Jirama est aujourd'hui à 39 MW (Mégawatts), pour Toamasina. Selon ses promoteurs, le Projet Volobe permettra de produire 120 MW, grâce au fleuve d'Ivondro qui fera tourner la nouvelle centrale hydroélectrique en vue. A cause de l'insuffisance actuelle de l'énergie fournie par la Jirama, certaines grandes firmes sont obligées de produire, elles-mêmes, l'électricité dont elles ont besoin. Un problème qui devra être résolu, grâce au nouveau projet.

« L'Etat va relever le défi de créer des entreprises dans chaque District. Le Projet Volobe, qui augmentera la production d'électricité distribuée par la Jirama, favorisera l'accès à l'électricité dans l'ensemble de la région Atsinanana. De ce fait, il favorisera l'entreprenariat et les activités de transformation et de création de valeur ajoutée, avant exportation », a affirmé Dahy Léonard, président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toamasina. D'après les informations, le Projet Volobe va collaborer avec l'Université de Toamasina, pour l'ouverture de nouvelles filières de formation relatives à l'hydroélectricité.