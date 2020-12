Madagascar: CCIA - Célébration de son centenaire au service du secteur privé

Une plaque commémorative a été inaugurée hier pour marquer les 100 d'existence de cette Chambre Consulaire à son siège à Antaninarenina.

La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo (CCIA) célèbre son centenaire au service du secteur privé. Elle a été créée le 14 octobre 1920 dans le but d'accompagner les entreprises en matière de formation et d'informations ainsi que de visibilité, voire même de recherche de débouchés. « Ces 100 ans ont été jalonnées d'épreuves, de succès mais aussi de doutes et d'incertitudes. L'historique de la CCIA se confond en fait avec l'histoire de notre pays. Elle a donc traversé la période coloniale, vécu l'indépendance et l'euphorie dans laquelle se trouvait notre pays toutes ces années avant de se retrouver malheureusement dans une période léthargique, laquelle a été marquée par la nationalisation de l'économie et le dirigisme économique », Noro Andriamamonjiarison, la présidente de la CCIA, l'a évoqué hier lors de l'inauguration de la plaque commémorative du centenaire de cette chambre consulaire à son siège à Antaninarenina.

Digitalisation. En outre, elle a enchaîné que la CCIA a toujours été un fer de lance et un vecteur d'innovation dans la promotion de la culture entrepreneuriale au profit de toutes les entreprises non seulement dans la région Analamanga mais aussi dans tout Madagascar. « Et cela, grâce à sa participation active au sein de réseaux et organisations, que ce soit au niveau régional ou international », d'après toujours ses dires. A cette occasion, le Premier ministre, Ntsay Christian a soulevé que le pays ne peut pas échapper au développement du numérique. « Aux côtés du secteur privé, complémentaire avec le secteur public, de nombreux projets d'activités et d'élaboration de texte rejoignent la vision de l'administration qui va dans ce sens de la digitalisation », a-t-il informé. Cela devient même incontournable à la suite du contexte de la crise sanitaire qui touche le monde entier.

Conférences en ligne. Pour le cas de la CCIA, en particulier, « les services qu'elle fournit aux ressortissants ont été réorientés dans ce sens. Les appuis, l'accompagnement à travers la formation, l'information et la mise en relation sont désormais placés sous le signe de la digitalisation. La célébration même du centenaire a été marquée notamment par les conférences et de rencontres BtoB en ligne. La CCIA s'aligne ainsi avec le programme de digitalisation du gouvernement auquel elle participe également », a fait remarquer Noro Andriamamonjiarison. Toujours dans le cadre de cette célébration de son centenaire, 22 membres du bureau et de l'assemblée générale de la Chambre Consulaire, ont reçu des distinctions honorifiques. On peut notamment citer des personnalités économiques qui ont marqué et qui continuent de marquer l'histoire du secteur privé malgache comme Maminiaina Ravatomanga et Herintsalama Rajaonarivelo élevés à la dignité de Grand Croix de 2ème classe. Ou encore Franck Michel Naina Andriantsitohaina, Joséphine Soanorondriaka Andriamamonjiarison, Philippe Henri Andriantsitohaina, Andriamifidimanana Ramanantsoa, Clovis Louis Roland Raveloson promus Grand Officier de l'Ordre National.