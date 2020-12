Madagascar: Haute Cour de Justice - Le sort des quatre anciens ministres fixé lundi

Le rapport de la commission spéciale sur la mise en accusation devant la HCJ en est à son troisième report. L'on se demande s'il pourrait y avoir un quatrième?

Les séances plénières se suivent mais ne se ressemblent pas à l'Assemblée nationale. Le 14 décembre prochain, ce sera la présentation du rapport de la commission spéciale sur la mise en accusation devant la Haute Cour de Justice (HCJ) suivie de la délibération de l'Assemblée nationale dont il sera question. Quatre anciens ministres du régime Rajaonarimampianina et de la Transition ont dû comparaître devant cette commission spéciale. On peut citer, entre autres, l'ancien ministre de l'Aménagement du Territoire, Julien Reboza et l'ancien ministre de la Santé, le professeur Mamy Lalatiana Andriamanarivo. Ainsi, leur sort sera fixé lundi prochain devant l'Assemblée nationale.

Etude des dossiers. A moins que l'étude des dossiers n'ait pas encore été finalisée, étant donné que la session ordinaire de la Chambre basse prendra fin d'ici une semaine. Dans ce cas, ce serait ainsi pour l'année prochaine, probablement lors de la prochaine session ordinaire de l'Assemblée nationale au mois de mai 2021. Blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics et corruption, tels sont, entre autres, les charges qui pèsent sur ces hautes personnalités. Certains observateurs pensent que des décisions politiques ne sont pas non plus à écarter concernant l'étude des dossiers. Ce qui pourrait compliquer davantage le rôle de cette commission spéciale. Toujours est-il qu'à part ces quatre dossiers, huit autres seront également examinés par ladite commission.

Litiges fonciers. Notons que dans l'après-midi de ce lundi, une réunion des membres du bureau permanent se tiendra, elle portera sur la présentation du rapport des travaux de commission de l'Aménagement du Territoire et de la Gestion foncière sur les litiges fonciers concernant un terrain domanial dans le district de Manakara. Le jour prochain, à savoir le 15 décembre, se déroulera la séance des questions au gouvernement. Un face-à-face qui retiendra également l'attention de bon nombre d'observateurs pour ne parler que de la cherté de la vie.