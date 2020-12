Madagascar: Insécurité et difficultés quotidiennes devenues le lot des Tananariviens

En cette fin d'année, les Malgaches aspirent à un peu de répit. Après ces neuf mois rendus pénibles par cette lutte contre l'épidémie de Covid-19, ils voudraient retrouver l'esprit des fêtes de Noël et du nouvel an. Mais ils sont rattrapés par la dure réalité de l'insécurité.

Les malfaiteurs ont décidé eux aussi de reprendre du service et les petits et les grands délinquants sont présents partout. Les habitants de la capitale sont sur le qui-vive et malgré la présence des forces de l'ordre, ils s'organisent pour détrousser les honnêtes gens.

Les éléments de la police sont présents partout. Ils sont en uniforme et postés au carrefour et patrouillent dans les différentes rues de la capitale. Mais la stratégie des malfaiteurs a évolué et ces derniers se mêlent aux piétons. Leur technique de vol est particulièrement habile et ils subtilisent argent et téléphone avec une habileté diabolique. Dans les quartiers passants, nombreux sont ceux qui ont été leurs victimes. La police a cependant elle aussi décidé de s'adapter. Les inspecteurs en civil sont eux aussi présents sur le terrain et interviennent fréquemment.

Mais ils ne peuvent pas arrêter tous les voleurs à tire. Le citoyen moyen vit donc dans une peur perpétuelle. Les attaques à mains armées sont elles aussi légion. Le retour des gangs circulant à moto est l'un des nouveaux phénomènes de cette fin d'année et accroît l'inquiétude des Tananariviens. C'est un plan de bataille contre l'insécurité que le pouvoir va devoir mettre en place car le sentiment d'inquiétude qui croît dans la population ajouté aux difficultés de la vie quotidienne peut provoquer un ressentiment envers les dirigeants. A quinze jours de la fête de la nativité et à trois semaines du nouvel an, le climat social n'est pas au beau fixe C'est tout un environnement qui se dégrade petit à petit. Tout doit être fait pour retrouver la sérénité.