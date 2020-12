Madagascar: Eau, assainissement et hygiène - Un atelier de cadrage pour le suivi des financements

Les projets de développement du secteur de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène avancent à grand pas. Les 8 et 9 décembre derniers, un atelier de cadrage sur l'étude de suivi de financement du secteur WASH ou initiative « TrackFin » (Tracking Financial to WASH) a été organisé dans la Région Vakinankaratra.

« Cet atelier est une opportunité de discuter sur les périmètres de collecte des allocations budgétaires au niveau national et d'améliorer l'orientation de la base de données spécifiques et informations pour le suivi des flux financiers dans le secteur Eau, Assainissement et Hygiène », a indiqué le secrétaire général du Ministère de tutelle, Simon Randriantsiferana. A noter que les actions pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable figurent parmi les grandes priorités, actuellement prises en compte.

Cette semaine, la ministre Voahary Rakotovelomanantsoa, accompagnée par les représentants de la Jirama et les élus locaux, a effectué une visite sur les sites de production d'eau potable de la région Analamanga. Des améliorations sont en cours de mise en œuvre, notamment au niveau de la station de traitement de Mandroseza II, qui prévoit une augmentation de 1000m3/h, en attendant la mise en opération de la station de 40000m3. La délégation a également visité les stations conteneurisées avec une capacité de 100m3/h, dont celle d'Ankadindratombo, qui améliorera l'alimentation en eau de la commune d'Alasora. Enfin, la délégation a fait la visite de la fonctionnalité du captage alimentant la partie Est d'Antananarivo, notamment les zones d'Ambohimangakely et ses environs.