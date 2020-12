Maroc: SA la Princesse Lalla Zineb préside la cérémonie de signature d'une convention entre le ministère de la solidarité et la ligue marocaine pour la protection de l'enfance

Rabat — Son Altesse la Princesse Lalla Zineb a présidé, jeudi à Rabat, la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre le ministère de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille et la Ligue Marocaine pour la protection de l'enfance.

En vertu de cette convention, le ministère s'engage à contribuer au financement des travaux de construction d'un complexe socio-éducatif à Kénitra, destiné à l'hébergement et à la prise en charge des enfants privés de l'environnement familial, et ce à l'instar des autres partenaires de la région de Rabat Salé Kénitra (le Conseil Régional et le Conseil Communal de Kénitra), indique un communiqué de la Ligue Marocaine pour la protection de l'enfance.

Pour sa part, la Ligue Marocaine pour la protection de l'enfance s'engage à assurer l'achèvement des travaux de construction et d'équipement dudit complexe et de la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires à son fonctionnement, conformément à la réglementation en vigueur.

Lors de cette cérémonie, Son Altesse la Princesse Lalla Zineb s'est félicitée de l'excellence des relations de coopération entre le Département de la solidarité, du développement social, de l'égalité et de la Famille et la Ligue Marocaine pour la protection de l'enfance, mettant en exergue l'importance de la présente convention de partenariat, qui s'inscrit dans le cadre du programme intégré de la protection de l'enfance et de la prise en charge des enfants en situation de précarité et de vulnérabilité.

Par la même occasion, les deux parties ont passé en revue les différents volets de coopération et de coordination portant, notamment, sur la mise en œuvre du programme intégré de protection des enfants en général et des enfants privés de famille et en situation de handicap en particulier.

Il en va de même pour les actions d'appui ayant pour but la simplification des procédures de l'octroi des subventions annuelles aux centres d'accueil de la Ligue par l'Entraide Nationale et le renforcement du dispositif de la prévention de l'abandon et de la promotion de la Kafala des enfants pensionnaires des structures d'accueil, au niveau de différentes régions du Royaume, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, souligne-t-on.

La signature de cette convention s'est déroulée au Centre Lalla Meriem des enfants privés de famille à Rabat, en présence de la ministre de la Solidarité, du Développement Social, de l'Egalité et de la Famille, Mme Jamila El Moussali, du Secrétaire Général du ministère, Larbi Taibit et du directeur de l'Entraide Nationale Mehdi Elouasmi, ainsi que d'autres responsables de l'Administration Centrale du Ministère.

A cette occasion, la ministre et les autres responsables ont effectué une visite des bâtiments et maisonnettes du Centre Lalla Meriem où les responsables de différents services leur ont donné des explications sur les conditions de prise en charge des pensionnaires et les différentes prestations fournies à tous les bénéficiaires de l'établissement, sous l'encadrement et la supervision d'un personnel spécialisé dans le domaine de la protection de l'enfance, conclut le communiqué.