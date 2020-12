Maroc: Appel à Rabat à la promotion des droits de l'Homme dans le contexte de la pandémie du Covid-19

Rabat — Des responsables, des experts et des acteurs locaux et étrangers ont appelé, jeudi à Rabat, à la protection et la promotion des droits de l'Homme dans le sillage de pandémie du coronavirus, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'Homme, célébrée à l'initiative du ministère d'État chargé des Droits de l'Homme et des Relations avec le Parlement.

Organisée conjointement avec le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) sous le thème : "Agir ensemble pour renforcer nos efforts de protection des droits de l'homme", cette rencontre tenue en partenariat également avec l'Organisation du Monde Islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) et le Bureau de l'UNESCO à Rabat, se veut une occasion d'examiner les moyens de promotion et de protection des droits de l'Homme à la lumière de la pandémie Covid-19.