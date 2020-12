Congo-Kinshasa: L'APLC a lancé son Plan stratégique national pour réduire «de façon significative» la corruption à l'horizon 2030

Un diagnostic rapide des indicateurs nationaux révèle que la République démocratique du Congo a un problème de corruption systémique. Cela nécessite, en effet, un plan ambitieux et audacieux afin d'espérer dans des délais raisonnables, une vie meilleure pour les citoyens congolais.

C'est dans cette optique que l'Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption (APLC) a lancé, mercredi 9 décembre 2020, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le même jour, son Plan de stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption (2020-2030) à l'hôtel Kin Plazza, à Kinshasa. La présentation de cet important document dans ses différentes articulations par le Coordonnateur de l'APLC, Me Ghislain Kikangala Ngoie, aura constitué l'objet principal de cette rencontre à laquelle ont pris part quelques représentants des institutions nationales.

Selon Me Kikangala, ce Plan a pour objectif de renforcer la culture de l'intégrité et réduire de façon significative la corruption à l'horizon 2030 en vue d'assainir le climat des affaires, de réconcilier la population avec les institutions et de contribuer à la réduction de la pauvreté.

"Ce Plan stratégique national vise à établir une gouvernance reconnue pour son intégrité et son intransigeance par rapport à tout écart d'ordre éthique, la promotion d'un cadre de prévention visant à résorber les activités de corruption, anéantir les incitations au recours à la corruption à travers une application ferme des lois et un recouvrement des actifs en lien avec les actes de corruption", a souligné la Coordonateur de l'APLC.

Ainsi, l'activité de lancement dudit Plan visait essentiellement à attirer l'attention des interlocuteurs et de l'opinion publique sur la volonté de l'APLC, en tant qu'Autorité nationale de référence en matière de lutte contre la corruption en RDC, d'agir de façon cohérente et stratégique en vue d'obtenir des résultats probants sur le plan opérationnel.

Grands axes

Après avoir remercié le Chef de l'Etat pour la confiance lui faite, Me Ghislain Kikangala Ngoie a, en liminaire, rappelé le contexte ayant prévalu à la création de l'APLC assorti d'un diagnostic sévère sur l'état de la corruption en République Démocratique du Congo, avant d'esquisser les grands axes du Plan stratégique national en matière de prévention et de lutte contre la corruption.

En termes d'objectif global, il s'agit de renforcer l'intégrité et réduire de façon significative la corruption à l'horizon 2030 en vue d'assainir le climat des affaires, de réconcilier la population avec les institutions et de contribuer à la réduction de la pauvreté. Quant aux objectifs spécifiques, il est question, entre autres, d'établir une gouvernance reconnue pour son intégrité et son intransigeance par rapport à tout écart d'ordre éthique, mais aussi, de promouvoir un cadre de prévention visant à résorber les activités de corruption.

Le plan stratégique de l'APLC se base spécifiquement sur les principes fondamentaux du système juridique de la RD Congo ; les politiques efficaces et coordonnées de prévention de la corruption, qui favorisent la participation de différentes parties prenantes ; ainsi que les principes d'Etat de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d'intégrité, de transparence et de responsabilité.

Contexte

Devant la presse, le coordonnateur de l'APLC a indiqué que le Plan stratégique national de prévention et de lutte contre la corruption qui se projette sur les dix prochaines années, reste ouvert aux apports des uns et des autres. Et pour lui garantir plein succès dans son opérationnalité, il compte sur l'appui de la population, de toutes les institutions, de la société civile et du personnel politique, vu qu'il s'agit d'un objectif commun. Et d'ajouter que l'APLC travaille en silence, bien que ne communiquant pas systématiquement sur les noms des personnes, encore moins sur ses investigations.

Pour Me Kikangala, la corruption a un effet négatif sur le fonctionnement des institutions démocratiques. Elle est une menace à la gouvernance et à la stabilité des démocraties. Elle nuit à la légitimité des gouvernements ainsi qu'aux valeurs démocratiques et affaiblit l'Etat car elle mine sa crédibilité et fragilise la confiance de sa population dans les institutions publiques.

Ainsi, dans la faisabilité, la lutte contre la corruption doit donc aller de pair avec le renforcement de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance, ainsi qu'avec l'établissement d'institutions solides qui, à leur tour, sont la base du développement humain.

Forces et faiblesses

Plusieurs efforts ont été déployés afin d'endiguer ce fléau. Malheureusement les résultats restent encore très mitigés et discutables, alors que la RD Congo dispose de nombreux atouts nationaux qui peuvent lui permettre de lutter efficacement contre la corruption tel que la constitution de la République promulguée en 2006, le Code pénal congolais (Articles 17 et 147-150), ou même les enseignements tirés du procès dit « des 100 jours » en 2020, qui constitue une nouvelle jurisprudence dans l'histoire judiciaire de la RDC

En dehors de cela, le pays dispose également des instruments juridiques internationaux de lutte contre la corruption, qu'il a ratifiés en l'occurrence la « UN Convention against Corruption (UNCAC) » le 23 Septembre 2010 (UNODC 2020)

Par ailleurs, un certain nombre d'institutions de lutte contre la corruption ont été mises en place en RD Congo et leurs activités combinées de contrôle sont censées prévenir, détecter et combattre la corruption à l'image de l'Agence de Prévention et de Lutte Contre la Corruption (APLC) ; - La Coordination pour le changement de mentalité (CCM) ;

Cependant, dans l'état actuel des choses et malgré les efforts fournis, certains faits constituent encore des faiblesses à la promotion des valeurs républicaines et à la lutte contre la corruption. Il s'agit essentiellement de la faible implication des gouvernants, des mandataires publics, des Secrétaires Généraux et d'autres responsables des services publics dans l'implémentation ou la vulgarisation du Code de Conduite de l'Agent Public de l'Etat. Mais également du déficit dans le système éducationnel.

Par contre, les véritables pesanteurs qui peuvent anéantir les efforts fournis dans le cadre du combat contre la corruption et les délits assimilés sont notamment le climat politique tendu qui peut très facilement mener à des conflits entre les institutions de la République ; et les conflits armés récurrents.

Quant aux opportunités déterminantes pour la réussite de la lutte contre la corruption, il y a lieu de citer la ratification des instruments juridiques internationaux, régionaux et sous régionaux, mais surtout la volonté politique d'améliorer le climat des affaires.

La création de l'APLC est le signe d'un nouveau départ pour le peuple congolais qui, depuis très longtemps, rêve d'un avenir prospère. L'APLC estime devoir s'attaquer en priorité aux antivaleurs dont le pays a hérité du long règne des précédents régimes et qui se sont enracinés davantage tout au long de ces années. Elle proposera des politiques anti-corruption efficaces et veillera à assurer une large participation des acteurs politiques et sociaux. Cela permettra d'apporter une réponse adaptée à la demande anti-corruption.