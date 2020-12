Congo-Kinshasa: Crise Politique - Jean-Pierre Kambinga et Francine Muyumba poussent à la violence

C'est dans un message sur les réseaux sociaux que les deux cadres proéminents de la plateforme politique FCC ont manifesté leurs inquiétudes sur cette éventualité malheureuse qui pourrait survenir si les acteurs politiques, et en l'occurrence le Président de la République persistait sur la voie des violations intentionnelles de la constitution, comme le FCC aime à le répéter.

Jean-Pierre Kambila dit qu' : « Espérons qu'il y a encore un peu de sagesse dans ce pays, si non la guerre civile est déjà lancée par des inciviques inconscients, assoiffés de sang et de pouvoir. Mawa po na RDC».

Ce message pour le moins équivoque, au cas où Jean-Pierre Kambila serait son auteur interpelle bien sûr ceux qui ont déjà lancé la guerre civile. Qui sont-ils alors ? Il est évident qu'il ne se réfère pas à ceux de sa famille politique, mais à ceux qui ont décidé de mettre fin de manière unilatérale à la coalition. Mais, quand est-ce qu'ils ont lancé la guerre civile à laquelle il se réfère ? Les observateurs politiques ont scruté ces derniers jours les déclarations politiques des acteurs du camp du Président de la République sans trouver une seule allusion directe pour la guerre, ni à une manière de régler la crise par la force militaire. En dehors de la manifestation de la force que sous-entendait le meeting aérien entre l'armée de l'air Angolaise et l'Armée Aérienne Congolaise, qui était un fait d'un Président de la République. Rien d'une action militaire ne peut être mis sur le dos de la famille politique du Chef de l'Etat. Alors, qu'est-ce qui a pu susciter cette déclaration martiale du FCC Jean-Pierre Kambila?

Les mêmes analystes notent la même inquiétude chez Francine Muyumba qui, aussi déclare ceci : «Je prends la Communauté Internationale à témoin ; si vous ne cessez pas vos démarches visant à déstabiliser le Congo, vous demeurez là le plus grand responsable du sang des Congolais qui risque de couler à cause des violences dont on ne sait comment elles vont se terminer ».

Ce Message également ne pointe pas du doigt le FCC comme en partie le responsable des violences qui peut couler. Et dans le cas d'espèce, il s'agit soit d'un message adressé à l'Ambassadeur des Etats-Unis, et par ricochet au Président de la République et à sa famille politique. Ils seront responsables du sang des congolais d'après elle qui risque de couler, à cause d'une crise qu'ils encouragent.

Ces deux messages traduisent une crainte de voir les violences se propager et en arriver à une escalade en demandant une réponse de la part du FCC. C'est le moins que l'on puisse dire.

Cette crainte d'une escalade est réelle parce que la RDC est un pays qui n'est pas encore sorti de la spirale de la violence. La guerre civile n'est jamais complètement terminée dans l'Est de la République. Des groupes armés nationaux se sont toujours, pour des raisons soit économiques, soit politiques, opposés à l'action gouvernementale dans l'Est du pays jusqu'à ce jour. Les déclarations de ces acteurs politiques semblent donc soulever une réelle inquiétude.

Par contre, l'anachronisme de ces déclarations provient du soutien quasi unanime apporté aux consultations du Président de la République et de l'enthousiasme qu'a suscité la déclaration de la fin de la coalition FCC-CACH. C'est-ce qui est à la base des interrogations sur l'éventualité d'une guerre civile au pays. Qui pourra la déclencher et pour quelles dividendes à obtenir dans la violence ?

Aucun Congolais n'aimerait voir le pays basculer dans une guerre semblable à celle de l'AFDL et du RCD. Tous les acteurs politiques devraient inscrire de manière indélébile dans leur stratégie que les contentieux et autres litiges qui se lèvent entre eux doivent se résoudre dans la légalité et dans les limites autorisées par la loi. Alors, d'où viendra la guerre civile Messieurs et Dames ?