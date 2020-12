Congo-Kinshasa: Jim Mukiandi - «Nous travaillons dur pour porter encore plus haut l'image de Faya Tess sur le plan international»

interview

Créé en 2009 par le Franco-congolais André TETU, Air Monde Culture est une grosse machine de production, évènementiel et management musical, basée dans la Ville de Toulouse en France. Ce label assure avec perspicacité l'encadrement et la visibilité frénétique de la chanteuse internationale congolaise, FAYA TESS qui est réputée pour sa voix douce et son engagement dans la défense de la Rumba.

A l'occasion du 10ème anniversaire de la structure, son Administrateur et secrétaire général Jim MUKIANDI a accordé une interview exclusive au journal La Prospérité, depuis Toulouse. Le bilan d'Air Monde Culture, la vision du label pour son artiste phare et la principale cause de l'annulation de la soirée Afrique Elégance 3ème édition consacrée à la célébration de dix ans de la boite. Voilà l'essentiel des sujets décortiqués au cours de notre entretien avec l'administrateur d'Air Monde Culture. Jim Mukiandi a répondu en toute lucidité aux questions de la presse Kinoise.

Ça fait 11 ans depuis que votre label "Air Monde Culture" existe à Toulouse. Que peut-on retenir de l'histoire de cette structure, partant de sa création ?

Evidemment, la maison Air Monde Culture a été créée en 2009 juste avant le grand concert tenu à Toulouse avec à l'affiche la chanteuse Faya Tess alias la "Sirène d'eau douce" accompagnée de plusieurs autres artistes congolais résidant en Europe. Son initiateur n'est autre que Monsieur André TETU qui est le Président. Nous sommes une structure organisée avec un organigramme très fonctionnel constitué des femmes et des hommes engagés pour la promotion de la culture africaine dans toute sa diversité en Europe. A l'instar du Président André TETU qui est considéré comme autorité morale, la boîte était dirigée, à sa création, par trois administrateurs, à savoir : Popaul Malonda, Bruno Mbanza et moi-même. Quelques années après, Faya Tess nous a rejoints dans l'administration. Donc, la chanteuse est non seulement notre produit mais aussi elle est administratrice au sein du label. Depuis 2015, nous avons installé un autre comité basé à Kinshasa qui est présidé par Mme Angèle Ngoy et Mr. Youri Itsul, le porte-parole.

Comment se présente votre bilan à ce jour ?

Malgré la crise sanitaire due à la pandémie à Covid-19, nous sommes fiers de vous dire que notre bilan est largement positif vu nos réalisations sur terrain. "Air Monde Culture" est parmi les rares labels de musique qui excellent en matière de production, management et évènementiel dans notre communauté. Sur le plan scénographique, par exemple, nous avons déjà organisé plusieurs concerts à Toulouse et à Kinshasa, dans les dix ans. Sans oublier aussi, d'autres tournées internationales avec des artistes musiciens congolais et étrangers en Afrique et en Europe. On a réussi à initier tant des grandes soirées et dédicaces dans la communauté. Sur le plan discographique, nous avons engagé, accompagné et exécuté beaucoup de projets discographiques qui ont permis à la réalisation des albums et des clips de qualité sur le marché du disque.

Quelles sont concrètement les grandes réalisations qui ont marqué l'histoire d'Air Monde Culture, en dix ans ?

Les grandes réalisations sont énormes. Alors voici quelques-unes : 1. Le concert historique de la chanteuse Faya Tess et d'autres caciques de la Rumba à Toulouse et à Paris. 2. Les deux éditions de la Soirée Afrique Elégance qui est devenue pratiquement un évènement de référence dans la communauté africaine dans la ville de Toulouse. 3. Nous avons également le concept «Au temps de classique de la Rumba » avec Faya Tess qui fait aujourd'hui école dans la musique congolaise. Je peux même ajouter les tournages de plusieurs clips vidéo que nous avions produits dans les 4 coins de la France pour des chansons interprétées dans le cadre du projet au Temps des Classiques et tant d'autres albums de notre artiste. Ceci démontre qu'Air Monde Culture continue à marquer les points grâce à ses réalisations qui ne peuvent indélébilement être oubliées dans l'histoire.

Qu'est-ce qui justifie la force d'Air Monde Culture pour se maintenir dans l'agora culturelle ?

C'est le travail du manager André Tetu et la cohésion de tout l'ensemble de l'équipe administrative qui est engagée et mobilisée de travailler avec passion. Notre force réside dans l'amour du travail bien fait et la crédibilité de son Président-Manager. Mr. André TETU est un homme de culture avec beaucoup d'expériences. Il a surtout une connaissance plus large dans le monde de la musique.

Que comptez-vous faire pour célébrer avec faste les 10 ans d'existence d'Air Monde Culture ?

C'était prévu qu'on organise une grande soirée Afrique Elégance, à la date du samedi 19 décembre à Toulouse avec la Diva Faya Tess, Ambassadrice de la Rumba et plusieurs autres invités de marque. Malheureusement, on ne peut pas le faire à cause de cette pandémie qui a été catastrophique. Je profite de cette interview pour annoncer au public, amoureux de la bonne musique que l'évènement est annulé pour des raisons que vous connaissez. La Covid-19 a tout gâché en Europe. Et, pourtant, le comité organisateur se préparait vraiment pour un évènement de haute facture.

Faya Tess, l'internationale chanteuse congolaise de la Rumba

Quels sont alors les bons projets à moyen, court et long terme que la maison a prévus pour Faya Tess ?

Nous avons, en effet, plusieurs projets qui tournent autour de l'artiste Faya Tess. A court terme, nous prévoyons terminer tous les travaux suspendus à cause de Covid 19. Notamment, accentuer la communication relative à son album "Sublime Faya " dont le support CD est déjà sorti en novembre 2020, en pleine période de la pandémie. L'œuvre est produite par le label "Une plume- une Voix- une Guitare " avec qui notre artiste avait signé un contrat pour cet album sous l'encadrement bien entendu de Mr. André TETU qui manage la chanteuse. A moyen terme, ce serait la réalisation d'un maximum des clips possibles concernant les chansons qu'elle a interprétées. Qu'il s'agisse de ses singles ou certaines chansons phares de la série "Au temps des Classiques " qui est un projet culturel sans précédent. Ce concept suit son parcours normal grâce au soutien indéfectible de l'illustre mécène, Maître Alexis Vincent Gomez à l'endroit de Faya Tess. A long terme, nous prévoyons renforcer nos relations avec nos différents partenaires pour mettre sur pied des produits dérivés qui porteront encore plus haut l'image de notre artiste.

Qu'est-ce que le public peut entendre concrètement de Faya Tess en 2021 ?

En 2021, Faya Tess aura un agenda très chargé. Les mélomanes qui avaient manifesté le désir de la voir en 2020, la verront en 2021. Les dates vont se chevaucher avec les commandes de 2021, car on travaille avec une programmation d'un an par avance, mais on va devoir trancher en comptant sur la compréhension de nos collaborateurs et différents opérateurs culturels. Beaucoup de concerts sont prévus ainsi que des grandes soirées VIP. Il y aura également d'autres surprises très agréables que Faya Tess prépare pour son public.

Avez-vous un message particulier à adresser aux Congolais en général, et aux fanatiques de la Rumba, en particulier ?

Je dis à tous les mélomanes de la bonne musique, que la Diva de la Rumba congolaise leur réserve des grandes surprises à ce début de l'année 2021, au travers ses classiques dans les prochains volumes. Plusieurs concerts sont prévus aussi dans son agenda en Europe et en Afrique. Elle vous rassure que la 3ème édition de la Soirée Afrique élégance sera organisée à la fin de décembre 2021. Je profite de cette occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à toute la communauté congolaise de Toulouse dont je suis le secrétaire général. Santé et prospérité à son excellence le président Guy Senudie ainsi qu'à tous les administrateurs d'Air Monde Culture. Je cite : Popaul Malonda et Bruno Mbanza, Faya Tess... Mes vœux les bonheurs à tous les hauts dignitaires de Toulouse, à la presse Toulousaine ainsi qu'à la famille Mukiandi à Kinshasa et en Europe... Sans oublier, les fans de Faya Tess et tous mes amis et collègues.