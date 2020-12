Sénégal: Classement FIFA - Les Lions terminent l'année à la première place africaine

Dakar — L'équipe du Sénégal va, comme en 2019, boucler l'année 2020 à la première place africaine du classement FIFA qui a publié ce jeudi l'édition de décembre dudit classement sur son site officiel.

Vingtième sur le plan mondial, le Sénégal a conforté sa première place grâce aux éliminatoires de la CAN 2022, où elle a réussi un sans-faute lors de ses quatre premières rencontres.

Les coéquipiers de Sadio Mané ont battu respectivement le Congo 2-0, l'Eswatini 4-1 et gagné la double confrontation contre les Djurtus de Guinée Bissau (2-0 et 1-0), devenant d'ailleurs la première Nation africaine à composter son billet pour la CAN 2022.

Pour cette année fortement perturbée par la pandémie de Covid-19, la Belgique, arrivée 3-ème lors de la coupe du monde 2018, occupe toujours la tête du classement mondial pour la 3-ème fois consécutive.

Vainqueurs de six de leurs huit matches en 2020, les Diables Rouges ne sont d'ailleurs pas les seuls à voir leur position inchangée. Leurs trois poursuivants - la France (2ème), le Brésil (3ème) et l'Angleterre (4ème)- gardent leur rang respectif. Seul changement dans le Top 5 par rapport à 2019, le Portugal fait son apparition à la 5ème place de la hiérarchie mondiale, ajoute la FIFA.

En Afrique, outre le Sénégal, le quinté est constitué de la Tunisie (26-ème), de l'Algérie (31-ème), du Maroc et du Nigeria qui occupent tous les deux la 35-ème place mondiale.

Si la Hongrie fait partie des équipes ayant le plus progressé au cours de l'année 2020 avec 12 places, plusieurs pays africains ont amélioré leur position.

C'est le cas de la Guinée Équatoriale (134ème, plus 31 points), du Burundi (138ème) qui compte 29 points et fait le bond en avant le plus significatif, en grimpant de 13 places mais aussi de l'Éthiopie (146ème, plus 1) et de Djibouti (184ème, plus 1) qui avancent également d'un rang.

Le prochain classement sera effectué en février prochain, informe la FIFA.