Congo-Kinshasa: Denise Nyakeru soutient le Mouvement National des Survivantes des Violences Sexuelles

La Première Dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a assisté à la projection du film « SEMA » sur les violences sexuelles, dans la salle Cine Buzz de ShowBuzz le samedi 10 Décembre 2020, organisée par le Mouvement National des Survivantes de Violences Sexuelles, qui compte aujourd'hui plus de 4000 membres dont une dizaine d'hommes et qui rassemble plusieurs organisations de survivant(e)s des violences sexuelles en RDC.

La projection de l'avant-première du film a été l'occasion pour les participants d'être sensibilisés et conscientisés sur les conséquences à long terme du viol en temps de guerre, sur la lutte contre la stigmatisation des victimes de violences sexuelles et contre les violences sexuelles en RDC de manière générale.

En effet, SEMA (PARLE en français), est un film entièrement écrit par des femmes qui ont été victimes et qui veulent libérer la parole pour aider les autres. Cette œuvre, réalisée par Macherie Ekwa, raconte de manière captivante et émouvante les histoires croisées de Kimia et Kitumaini, deux victimes de violences sexuelles. L'une venant d'un village du Sud-Kivu et l'autre de la ville de Bukavu. Court et puissant, il envoie un message clair à l'ensemble de la communauté quant à l'ampleur des dégâts occasionnés par le viol sur les victimes et sur la société congolaise.

Par ailleurs, pour la Première Dame, Championne des Nations Unies de la prévention de la violence sexuelle liée aux conflits et Ambassadrice de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) pour la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme en RDC, "c'est notre rôle, à nous tous, d'encourager les victimes de ces atrocités à les dénoncer et de leur montrer que ce n'est pas de leur faute. Si elles se sentent soutenues, elles auront le courage d'aller en justice".

Rappelons que la journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de l'adoption en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation.