Afrique: Classement FIFA - La RDC boucle l'année à la 11ème place en Afrique

La victoire 1-0 face aux Palancas Negras de l'Angola dans la double confrontation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2022, n'a pas profité aux Léopards de la RDC, qui ont fait du surplace au classement Fifa du mois de novembre, le tout dernier de l'année, publié ce jeudi 10 décembre, à Zurich, en Suisse.

Les Léopards terminent l'année à la 11ème place, et 60ème dans le Monde.

La RDC qui a battu le record de son meilleur classement Fifa de l'histoire en intégrant les Top 5 avant la Can Egypte 2019, a vu sa cote commencer à descendre juste après son élimination en 8ème de finales de cette Can par le Madagascar. La suite sera encore mauvaise avec des cuisantes défaites en matches amicaux, et un début difficile de cette compagne éliminatoires, ne faisant que des matches nuls. C'est alors que le successeur de Florent Ibenge, Christian Nsengi Biembe et ses poulains vont se retrouver du coup, à la 11ème place au mois d'octobre, avant de la conserver pour la suite de l'année. Ce n'est qu'une partie remise. L'idéal sera donc de bien bosser ; en amical tout comme dans des matches officiels prévus au mois de mars prochain, pour réintégrer les top 8, afin de se mettre l'abri d'une poule de la mort au tirage au sort de la phase finale Cameroun 2022.

Pour le moment c'est le Sénégal qui continue à dominer le football africain, se positionnant en pole position. Il est suivi par la Tunisie et l'Algérie, qui forment le trio. Le Maroc vient à la 4ème position, le Nigeria 5ème, l'Egypte 6ème, le Cameroun 7ème, le Ghana 8ème, le Mali et Burkina Faso 9è et 10è.

Dans le monde, c'est la Belgique suivi de la France et le Brésil.

La Caf en Assemblée Générale ce vendredi

Dans un autre feuilleton, la Confédération africaine de football (Caf), tiendra sa 42ème session ce vendredi 11 décembre, à son siège au Caire, en Egypte, par visioconférence en direct de l'hôtel Marriott de Zamalek.

C'est une assemblée générale qui examinera tous les points saillants qui ont marqué la saison. L'année sportive 2020 a été de tous les états sur le continent. De l'arrêt brusque des compétitions de suite de la pandémie de COVID-19 à la suspension du président de l'instance, la CAF est face à nombreux défis.

Déjà ce jeudi 10 décembre, le comité exécutif se réunit pour tabler sur les points qui seront inscrits à l'ordre du jour.

Cette assemblée sera présidée par le Congolais Constant Omari Selémani qui assume l'intérim du président Ahmad Ahmad suspendu pour 5 ans par le commission d'Ethique de la FIFA. Rappelons que les élections présidentielles de la CAF sont annoncées au 12 Mars 2021. Date après laquelle "l'Homme Moderne" saura à qui céder son fauteuil à un nouveau patron de la CAF.