Congo-Kinshasa: Après le Règlement de la Gouvernance Politique, la Gouvernance Economique

Un dénouement de la crise politique et sur la gouvernance politique est en train d'être trouvé ; le Président de la République ou le FCC en sortira ragaillardi. Immédiatement après seront sur la table du Chef de l'Etat les différents dossiers financiers que la coalition enterrait expressément et que la fin de la coalition va d'une manière ou d'une autre déterrer.

Ces dossiers avaient été, d'après plusieurs analystes, l'objet de l'entente entre le CACH et le FCC. On se rappellera de l'affaire de 200 millions de la Gécamines qui étaient portés disparus et que le PCA de cette société devait justifier. Des allusions à ce dossier avaient donné lieu à une levée des boucliers de plus enflammée de la part de certains ténors du FCC.

Ce n'est pas le seul dossier. Il y a aussi le dossier des exonérations qui font perdre à l'Etat des milliers de millions des dollars US et que les Ministres FCC auraient des reluctances d'aborder. Certains cadres de l'UDPS ont accusé le Ministre des finances de geler ces dossiers et de ne pas les laisser tomber conformément aux décisions du Conseil des Ministres.

L'Inspection Générale des Finances continue à fouiner et des dossiers qui éclaboussent le FCC ne manquent pas. Le dossier du Parc agro-alimentaire de Bukanga Lonzo sera de nouveau sur la table et le CACH ne va pas y aller de main morte. Ils accusent la gouvernance passée d'avoir fait disparaître au bas du mot quelques 200 millions des dollars américains et la population sera heureuse de savoir les coupables de ce fiasco financier passer quelques années dans la détention.

L'autre chose devant changer rapidement, sera le fait que le devoir des résultats sera la règle désormais pour diriger dans le nouveau système que le Président de la République va mettre en place. Le gouvernement et les mandataires des entreprises publiques devront se passer de parapluies qui les protégeaient pour donner leur pleine mesure dans la gestion des affaires de l'Etat.