Congo-Kinshasa: FCC-Union sacrée - La bataille des tranchées ne fait que commencer !

opinion

Je voudrais faire une très courte analyse sur ce que je pense va être la suite des événements dans la bataille des tranchées entre le FCC et l'union sacrée de la nation.

Il y a divergence dans la mise en place des stratégies au sein du FCC, car une lutte, sans merci, se livre au sein même du FCC entre les pro Néhémie et les pro Shadary. Sans oublier le clivage Est-Ouest où Aubin Minaku porte l'étendard. D'où, au moindre conflit d'intérêt, l'unité de façade qu'affiche le FCC va voler en éclats.

Beaucoup de leaders de l'Est où se trouve une masse électorale sont frustrés car n'étant pas pris en compte lors de la formation du gouvernement Ilunga Ilunkamba, sauf les 2 ministres du grand Nord, où malheureusement l'autorité morale du FCC est détestée et dont la résistance privée de Musienene fut incendiée. Donc, le Fcc ne peut plus compter sur les leaders du petit nord qu'il n'a pas servi ni en portefeuille, ni en ministère dans le gouvernement qui, visiblement, va tomber. Et aucun leader du petit nord ne prendra le risque de soutenir la position du FCC qui va à l'encontre des desiderata de la population.

L'union sacrée pour la nation reçoit les tous les transfuges du FCC. Elle a su faire adhérer à sa vision des leaders à portée nationale et populaire tel que Moïse Katumbi, Jean Pierre Bemba et des sénateurs compétents, technocrates et fins politiciens comme Célestin VUNABANDI, Samy Badibanga, Bahati Lukwebo et des députés poids lourds de l'Est comme de l'ouest, toutes tendances confondues. Pour dire, quand l'union sacrée rassemble, le FCC se disloque,

Le FCC a, dans son communiqué, demandé à son autorité morale de parler pour pondre la vérité dans l'entendement de contrecarrer le président de la République. Ce que je doute fort que l'autorité morale le fasse.

Humblement, je vois deux options probables qui sont en face de l'autorité morale du FCC :

Primo : C'est de négocier avec le chef de l'État de le protéger lui et sa famille, ses biens et ses très proches collaborateurs afin qu'ils vivent en paix en RDC, ou bien leur laisser la voie de sortie pour l'exil. Chose faisable et disparaître de la scène politique active de la RDC afin d'éviter les interférences dont il est l'acteur.

Secundo: Faire le bras de fer et tenter d'utiliser la force pour soit renverser le pouvoir Fatshi ou le combattre par les armes avec les généraux et militaires lui restés fidèles.

La conséquence pour cette 2ème hypothèse est que il y aura une union sacrée de toutes les forces hostiles au FCC fédérées derrière le chef de l'État : une bonne partie de l'armée, la société civile, la population, les pays de la sous-région hostile au FCC, la communauté internationale, les puissances occidentales hostiles à la Russie, la Chine et la Corée du Nord et la Turquie combattront le FCC car ne voulant plus le retour du FCC au pouvoir.

Une autre conséquence, le dossier judiciaire pour chaque dignitaire du FCC en commençant par l'autorité morale. Les mandats d'arrêt de la CPI seront délivrés, les sanctions internationales vont pleuvoir contre toutes les personnes qui ont occupé les hautes responsabilités au pays et consacré les massacres des populations et ont commis des crimes économiques et détournements des fonds etc. Des poursuites judiciaires seront entamées contre tous les dignitaires qui doivent à la République.

Cette lutte pour le renversement du pouvoir Fatshi va se heurter contre la résistance tous azimuts de la population et les dirigeants actuels, et tous les aigris du FCC qu'il n'a pas su satisfaire.

Et ce sera une défaite.

D'où, la lutte que veut mener le Fcc a une marge de manœuvre très étroite et dont l'issue est presque connue d'avance.

La 3ème hypothèse, c'est la voie démocratique et judiciaire où d'office, le Fcc part perdant car la majorité parlementaire change de camp et les recours à la justice ne produira pas de résultats escomptés.