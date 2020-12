Afrique: Tests, traitements et vaccins - La Fondation Gates met 135 milliards FCfa pour combattre la Covid-19

La Fondation Gates s'engage à hauteur de 250 millions de dollars supplémentaires (près de 135 de milliards de FCfa) pour accélérer le développement et la distribution équitable de tests, traitements et vaccins contre la Covid-19 pour mettre fin à la pandémie.

La Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé, jeudi, qu'elle s'engageait à hauteur de 250 millions de dollars supplémentaires (près de 135 de milliards de FCfa) pour soutenir la recherche, le développement et la fourniture équitable d'outils vitaux dans le cadre de l'effort mondial contre la Covid-19. Pour marquer la fin d'une année consacrée à la recherche scientifique nécessaire pour mettre fin à la pandémie, la fondation appelle, dans un communiqué, à un engagement international pour rendre ces innovations disponibles en 2021 pour tous ceux qui en ont besoin.

«Chaque personne à travers le monde mérite de bénéficier des progrès scientifiques réalisés en 2020. Nous sommes convaincus que le monde se relèvera en 2021, mais pour que tout le monde se relève, il est impératif que les dirigeants mondiaux agissent et s'engagent à fournir des tests, des traitements, et des vaccins à ceux qui en ont besoin, où qu'ils vivent ou quels que soient leurs moyens.», a déclaré Melinda Gates, co-présidente de la fondation Gates.

Selon le document publié jeudi, ce nouvel engagement, contribution unique la plus importante de la fondation à la réponse contre la Covid-19 à ce jour, s'appuie sur les partenariats et l'expérience développés au cours des 20 dernières années. «Ce financement permettra de soutenir l'innovation afin de mettre au point des tests, des traitements et des vaccins plus faciles à produire à grande échelle et à distribuer, pour que de nombreuses options moins coûteuses soient disponibles et puissent être utilisées dans différents contextes» soutient la Fondation Gates. Il permettra également, ajoute le texte, de distribuer de nouveaux tests, traitements et vaccins contre la Covid-19, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

«Grâce à l'ingéniosité de la communauté scientifique mondiale, nous faisons de formidables progrès en médecine qui nous permettront de vaincre la pandémie. Nous avons de nouveaux médicaments et plus de vaccins potentiels que ce à quoi nous aurions pu nous attendre au début de l'année. Mais ces innovations ne peuvent sauver des vies que si elles sont déployées dans le monde. », a également déclaré Bill Gates, co-président de la Fondation Gates.

Selon Mark Suzman, directeur de la Fondation Gates, «la prochaine phase de la lutte contre cette pandémie sera beaucoup plus coûteuse que la mise au point initiale de vaccins sûrs et efficaces. Notre engagement aujourd'hui n'est qu'une fraction de ce dont nous allons avoir besoin et il sera axé vers les domaines dans lesquels la philanthropie peut apporter le plus de valeur».

A ce jour, le total des engagements de la Fondation Gates à la lutte mondiale contre la Covid-19 s'élève à 1,75 milliard de dollars.