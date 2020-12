Cote d'Ivoire: Poro/Cohésion sociale - Le comité de veille et de suivi de Dikodougou installé

Composé de 20 membres et présidé par Soro Soro, opérateur économique, le tout nouveau bureau du comité de suivi et de veille de la cohésion sociale du département de Dikodougou a été installé. C'était mardi dernier, en présence de Mme Loboué Amani Hortense, préfet dudit département, des responsables des forces de défense et de sécurité, des autorités coutumières, religieuses et des représentants de la société civile.

La cérémonie a été marquée par la libation, les bénédictions religieuses, la lecture par le chef de canton de Dikodougou, Soro Ouanan Lazare, du discours de restitution de la grande rencontre de Yamoussoukro d'août dernier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny sous l'égide du Médiateur de la République, en collaboration avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.

« Le Médiateur de la République est une institution dont les objectifs, en priorité, sont de veiller sur la paix. Or, la paix a un soubassement qui est la solidarité. La solidarité elle-même a un soubassement : c'est la cohésion sociale. On n'est pas solidaire individuellement, mais plutôt solidaire avec une ou plusieurs personnes (...). Il faut d'abord veiller à l'existence de la cohésion sociale et ensuite, veiller à ce que la cohésion sociale produise une solidarité entre les différents membres de la communauté », fait observer Coulibaly Seydou Sielhé, médiateur délégué des trois régions de l'ex-district des savanes. Et d'ajouter : « La composition du comité tient compte de la communauté départementale : une population-hôte et une population d'allochtones et d'allogènes à l'intérieur, il y a la société civile, les guides religieux, les personnes-ressources au plan du culte et de la culture, l'administration traditionnelle avec les chefs de canton ou de village. Chacune de ces entités est une composante majeure du fonctionnement cohérent de la société et on ne peut atteindre la cohésion sociale sans en appeler à toutes ces compétences pour les mettre en synergie au bénéfice de la communauté elle-même ».

Mme Loboué Amani Hortense, préfet du département de Dikodougou, a "oint" la cérémonie du sceau administratif. Elle a procédé à la lecture et à la remise de l'arrêté de création du comité de veille et de suivi de la cohésion sociale. Elle a aussi et surtout donné des conseils d'usage en la matière aux membres du comité de veille et de suivi de la cohésion sociale de sa localité.