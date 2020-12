Afrique: Classement FIFA / Décembre 2020 - La Côte d'Ivoire boucle l'année au 12e rang africain

Le dernier Classement FIFA de l'année a été rendu public. La Côte d'Ivoire, toujours classée 61e, termine 2020 hors du top 10 africains. Le pays des Eléphants occupe le 12e rang africain avec 1384 points derrière la RD Congo (1386 points).

Le Sénégal, 20e au classement mondial, finit l'année en tête des nations africaines avec un total de 1558 points. La Tunisie (26e), l'Algérie (31e), le Maroc (35e) et le Nigeria (35e) occupent le quinté africain. Suivent l'Egypte (49e), le Cameroun (50e), le Ghana (52e), le Mali (57e) et le Burkina Faso (58e).

Au niveau mondial, le classement est dominé pour la 3e année de suite par la Belgique (1ère) devant la France et le Brésil. Une belle progression du Brésil qui a acquis 31 points.

Le Burundi (138e) collecte 29 points et fait le bond en avant le plus significatif, en grimpant de 13 places, et le titre de « Progression de l'Année » va à la Hongrie (40e) et ses 44 points.

Autres progrès, ceux de l'Equateur (56e, plus 41 points par rapport à Décembre 2019), de Malte (176e, plus 32 points) et de la Guinée équatoriale (134e, plus 31 points).

L'Erythrée (205e) ferme le classement africain (54e) mais fait mieux que Sri Lanka (206e), Iles Vierges Américaines (207e), Iles Vierges Britanniques (208e), Anguilla (209e) et Saint-Marin (201e).