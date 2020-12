Congo-Kinshasa: Présidence de l'Assemblée Nationale - Mabunda déboulonnée

Jeanine Mabunda a été déboulonnée hier jeudi 10 décembre 2020, au Palais du Peuple, de la présidence du Bureau de l'Assemblée Nationale. La même vague a emporté son 2me vice-président, Balamage, le Rapporteur Musao, le Rapporteur Lungwama et la Questeure Matshiozi. La pétition déposée contre elle pour mégestion, attitude indélicate à l'égard du Président de la République et mépris envers ses collègues députés nationaux a recueilli 281 voix favorables à sa déchéance, contre 200 pour son maintien, une abstention et un bulletin nul sur un électorat chiffré à 483 participants.

L'Union pour la Nation Congolaise, la nouvelle méga plateforme politique annoncée par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, dans son message du 23 octobre 2020 à la Nation et à laquelle ont adhéré l'écrasante majorité des forces politiques et sociales qu'il a consultées du 2 au 26 novembre, a réussi une démonstration de force hier à l'hémicycle de Lingwala. La déchéance de présidente du Bureau de l'Assemblée nationale a consacré le naufrage de la vraie fausse majorité parlementaire de la famille politique de l'ancien Chef de l'Etat et l'émergence d'une nouvelle majorité parlementaire, contrôlée par la famille politique de l'actuel Président de la République et ses alliés.

Le Bureau provisoire de la chambre basse du Parlement, sous la conduite de son président, Mboso Nkodia Mpwanga, assisté du Rapporteur Gaël Busa et de la Rapporteuse Adjointe Aminata Amasiya est en train d'écrire une nouvelle et glorieuse page de l'histoire nationale, comme l'a relevé Félix Antoine Tshisekedi lorsqu'il l'a reçu le mercredi 09 décembre à la Cité de l'Union Africaine. Cette équipe a en effet organisé, comme promis à toute la Nation, lors de son installation, le mardi 08 décembre, des scrutins transparents, au terme desquels les urnes seules ont décidé du sort de Jeanine Mabunda et consorts.

C'est une triste fin pour celle qui, pendant près de deux ans, a donné la nette impression de contester systématiquement les prérogatives constitutionnelles dévolues au Président de la République, en tant que Garant de la Nation et du bon fonctionnement des institutions de la République. En perpétuelle conflictualité avec le Chef de l'Etat, elle avait déclenché les hostilités au début de l'actuelle législature, en cautionnant, lors d'une séance plénière, des propos outrageants d'un député national de son parti, le PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie), à l'endroit du Président de la République.

Par la suite, elle s'était mise à chercher la faille, dans les ordonnances présidentielles relatives à la proclamation de l'état d'urgence sanitaire face à la pandémie du coronavirus, aux mises en place dans la magistrature et l'armée, à la nomination de trois juges à la Cour Constitutionnelle, pour l'accuser de violation de la Constitution et le mettre en accusation devant la Cour constitutionnelle, en vue d'obtenir sa destitution.

Comme si cela ne suffisait pas, elle avait planifié, en plein confinement, un coup fourré contre son plus proche collaborateur au Bureau, l'ancien 1er vice-président Jean-Marc Kabund, par ailleurs numéro un du parti présidentiel, l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), au mépris de la procédure exigible dans l'examen d'une pétition.

C'est encore elle qui avait tenté, en juin-juillet 2020, un passage en force pour imposer un certain Ronsard Malonda à la tête de la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), contre la volonté des confessions religieuses et des organisations de la Société civile, détentrices du pouvoir de désignation du candidat à ce poste. On n'oubliera jamais l'outrage fait au Chef de l'Etat, avec le boycott de la cérémonie de prestation de serment de trois hauts magistrats de la Cour Constitutionnelle.