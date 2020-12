Congo-Kinshasa: Jeanine Mabunda - Tous les points à l'ordre du jour passaient par la conférence des présidents

Se justifiant sur sa gestion des points inscrits à l'ordre du jour, son indélicatesse envers le Président de la République lors de la prestation de serment des 3 juges de la Cour constitutionnelle, la gestion financière ainsi que le contrôle parlementaire, Jeannine Mabunda, pour ce qui est de la mauvaise gestion financière et suppression d'un contreseing sur les opérations bancaires et l'absence d'un règlement financier à l'Assemblée nationale, a confirmé qu'il s'agit d'une affirmation erronée parce que sa signature et celle du questeur et questeur adjoint sont enregistrées dans les banques. Ces deux honorables signent les opérations bancaires depuis le début de la législature. Agir autrement, en cas de son absence, l'Assemblée nationale ne fonctionnerait pas.

Jeanine Mabunda a reconnu qu'il pourrait y avoir sur certains documents internes, une erreur matérielle ou un manque de signature. Mais, elle ne pense pas que cela est une réalité. En vertu des articles 33 et 39, le Président de l'Assemblée Nationale exerce un pouvoir d'ordonnateur général, lui donnant un champ d'action et de supervision de l'ordonnateur délégué qui elle-même assure celle de ses services.

En ce qui concerne l'inexistence d'un règlement financier, il s'agit d'une inexactitude. Il est possible que le député qui a fait allusion à cela ne soit pas au courant de l'existence d'un règlement financier qui est d'application depuis 2010.Toutes les matières, avant leur inscription à l'ordre du jour, soient soumises à la conférence des présidents.

S'exprimant sur son refus de participer à la prestation de serment de trois juges constitutionnelle, elle a précisé qu'il s'agissait d'une décision prise par la conférence des présidents sanctionnée par un communiqué. Même logique en ce qui est du contrôle parlementaire. Il s'effectue réellement mais il ne faut limiter ce contrôle uniquement aux débats en plénière. Il revêt aussi la forme d'audition en commission.

Avant de clore sa défense, la présidente de l'Assemblée nationale a rassuré qu'au-delà des incidents et accidents qui ont entouré le contexte de travail au sein de l'Assemblée Nationale si elle était mal comprise ou s'il y a eu une mauvaise perception d'une situation elle s'en excuse. Néanmoins, l'Assemblée nationale est une institution complexe et, se basant sur les éléments techniques et non politiques, la pétition devrait être rejetée.