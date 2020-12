Sénégal: Ouverture d'un consulat américain à Dakhla - Trump reconnait la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental

Une victoire de plus pour le Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Le Président des États-Unis, Donald Trump, vient de promulguer un décret portant décision de son pays de reconnaitre, pour la première fois, la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l'ensemble de la région du Sahara occidental.

Selon un communiqué du cabinet royal marocain, le Roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec le Président américain, mercredi, pour aborder cette question. « Dans ce cadre et à titre de première concrétisation de leur initiative souveraine de haute importance, les États-Unis ont décidé l'ouverture d'un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d'encourager les investissements américains et la contribution au développement économique et social au profit notamment des habitants des provinces du Sud », lit-on dans le communiqué du cabinet royal.

D'après le document, cette position constructive des États-Unis vient renforcer la dynamique de la consécration de la marocanité du Sahara occidental, confirmée par les positions de soutien par un ensemble de pays ainsi que par les décisions de nombreux pays d'ouvrir des consulats dans les Provinces du sud.

« Elle intervient également après l'intervention décisive et efficace des Forces armées royales dans la zone de Guerguerat afin de maintenir la sécurité et la stabilité dans cette partie du territoire marocain et d'assurer la libre circulation des personnes et des biens avec les pays frères africains », poursuit le texte. Il a été aussi question, lors de cet entretien entre les deux Chefs d'État, les relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

« Compte tenu des liens spéciaux qui unissent la communauté juive d'origine marocaine, y compris en Israël, à la personne de Sa Majesté le Roi, le Souverain a informé le Président américain que le Maroc entend accorder les autorisations de vols directs pour le transport des membres de la communauté juive marocaine et aussi reprendre les contacts officiels avec les vis-à-vis et les relations diplomatiques dans les meilleurs délais », ajoute le communiqué.