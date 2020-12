Cote d'Ivoire: Littérature - Dr Geoffroy-Julien Kouao présente « Côte d'Ivoire, une démocratie sans démocrates ? »

L'écrivain, juriste et politologue, Dr Geoffroy-Julien Kouao, a présenté son nouvel ouvrage intitulé « Côte d'Ivoire, une démocratie sans démocrates ? La ploutocratie n'est pas la démocratie, de 1960 à 2020 ». Une œuvre de 182 pages parue aux Editions Kamit, en juin 2020.

La présentation s'est faite à l'occasion du 1er Café-littéraire des Alumni ouvert par la Fondation Friedrich Naumann le 5 décembre 2020, à Abidjan-Cocody.

Selon Dr Geoffroy-Julien Kouao, le véritable auteur du livre, c'est le lecteur. « Un essai par définition est une opinion, un avis qui ne saurait être la vérité, la vérité absolue. C'est une vérité, une quête vers la vérité. Le mérite d'un auteur, c'est de ne pas être dans le vrai, mais réside principalement dans la prise de la plume. Le reste n'est que l'affaire du public, du lectorat », a-t-il dit.

C'est pourquoi il a tenu à remercier le public pour l'analyse critique de son livre. « Je suis heureux que les uns et les autres aient lu mon œuvre. Je voudrais remercier tous les panélistes qui ont porté un regard critique sur ce livre », a-t-il soutenu.

Pour Magloire N'Dehi, chargé de Programmes à la Fondation Friedrich Naumann, le Café-littéraire des Alumni se veut un espace de culture, de discussion et de dialogue fécond car aucune démocratie ne peut être fonctionnelle si les citoyens refusent de se former.

« Cet espace se veut trimestriel. Chaque trois mois, nous essaierons de réunir les amis de la culture, des hommes politiques de tout bord pour échanger et lire ensemble le passé, le présent mais surtout le futur pour que nous puissions ensemble construire l'avenir que nous souhaitons. Les hommes et les femmes qui ont décidé de gérer la vie en commun, ont le devoir de se ressourcer en vue de construire la paix et le progrès. Ils ont le devoir d'apprendre des autres afin de s'ouvrir à la science, à la connaissance et à la culture », a-t-il indiqué.

Aussi a-t-il tenu à exprimer sa reconnaissance à Dr Geoffroy-Julien Kouao qui est un partenaire de la Fondation depuis de nombreuses années.

Dr Geoffroy-Julien Kouao n'est pas à sa première œuvre. Il est également l'auteur de « Côte d'Ivoire : la troisième République est mal partie », Editions Plume Habile, en 2016 ; « Et si la Côte d'Ivoire refusait la démocratie », Editions Plume Habile, 2017 ; « Le premier ministre : un prince nu : repenser la nature du régime politique ivoirienne », Editions Plume Habile, 2018 et « Piège électoral : l'indispensable réforme du cadre théorique, juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire ».

. (Correspondance particulière)