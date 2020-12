Cote d'Ivoire: Examen du projet de loi de finances 2021 - Moussa Sanogo présente les priorités de l'Etat aux sénateurs

L'examen du projet de loi de finances portant Budget de l'Etat pour l'année 2021 en vue de son adoption, a débuté hier mercredi 9 décembre 2020 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro.

Les grandes lignes et priorités de l'Etat contenues dans ce texte ont été présentées aux membres de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat.

Dans son discours de cadrage, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, a indiqué que ce projet de budget 2021, s'équilibre en ressources et en charges à 8.398,3 milliards FCFA, et est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires. Il vise, a-t-il souligné, à « soutenir les actions prioritaires du gouvernement, orientées vers l'amélioration continue du bien-être de nos valeureuses populations. »

En effet, Moussa Sanogo a fait savoir que le gouvernement poursuivra les investissements dans les infrastructures de base. Ainsi, 359,7 milliards FCFA seront consacrés à l'aménagement de routes, 145,8 milliards FCFA à l'investissement dans le secteur de l'énergie, 84,1 milliards FCFA au secteur de l'hydraulique et 76,6 milliards FCFA à l'assainissement et à la salubrité.

Le système sanitaire bénéficiera d'un montant de 133,4 milliards FCFA, pendant que le système éducatif enregistrera des investissements de l'Etat de l'ordre de 150,8 milliards FCFA.

« En 2021, la politique budgétaire de l'Etat visera principalement à accroître l'efficacité du recouvrement des recettes intérieures grâce aux réformes engagées, et à poursuivre la maîtrise des charges de fonctionnement, en vue d'assurer le financement des actions sociales et de développement du gouvernement, ainsi que le plan de soutien économique, social et humanitaire, tout en veillant à préserver la soutenabilité de l'endettement public », a-t-il précisé.

Dans sa présentation globale, il ressort que les ressources du projet de budget 2021 sont constituées de recettes budgétaires projetées à 4 335,6 milliards FCFA. Ces recettes intègrent les recettes fiscales (3946,1 milliards FCFA), les recettes non-fiscales (88,7 milliards FCFA) et les dons de partenaires extérieurs (300,8 milliards FCFA).

Elles comprennent également les ressources de trésorerie projetées à hauteur de 3255,3 milliards FCFA. Pour ce qui concerne les dépenses, elles comprennent les dépenses budgétaires à hauteur de 6260,6 milliards FCFA.

Les dépenses budgétaires se déclinent en charges financières de la dette publique (802,5 milliards FCFA), en dépenses de personnel (1831,4 milliards FCFA), en achats de biens et services (695,9 milliards FCFA), en transferts (971 milliards FCFA), et en dépenses d'investissement (1959,8 milliards FCFA).

Mais en plus des dépenses budgétaires, les dépenses du budget de l'Etat comprennent 1330,3 milliards FCFA de charges de trésorerie constituées des remboursements du capital de la dette publique et 808 milliards FCFA au titre des dépenses des comptes spéciaux du Trésor.