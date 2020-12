Egypte: L'institut national de gouvernance tient à renforcer la coopération avec l'ONUDI

L'Institut national de gouvernance et de développement durable tient à renforcer la coopération avec l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), considérée comme un des plus importants partenaires concernés par le développement du secteur industriel au niveau international, en mettant en place des programmes de développement permettant de réaliser la vision et la stratégie 2030, a dit la ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Said.

Le programme de partenariat avec l'organisation, mis en place en coopération les différentes autorités concernées en Egypte, est compatible avec la vision de l'Egypte 2030 pour réaliser le développement durable, selon Mme El-Said, citée par un communiqué du ministère sur la réunion de Cherifa Cherif, directrice exécutive de l'institution dépendant du ministère, et Bassel Al Khatib, directeur et représentant du bureau régional de l'ONUDI au Caire, tenue par visioconférence.

Le programme de partenariat qui devrait être signé entre l'organisation et le gouvernement égyptien intervient dans le cadre de la volonté de l'ONUDI d'étendre ses programmes en Egypte et de renforcer la coopération avec le secteur privé et les autorités concernées, a-t-elle souligné.

De son côté, Mme Cherif a expliqué que la coopération proposée entre l'ONUDI et l'institut national de gouvernance et le développement durable concernait le domaine environnemental dans le cadre du plan de développement durable.