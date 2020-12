Egypte: Le ministre de l'Electricité examine avec son homologue irakien la coopération conjointe

Le ministre de l'Electricité et des Energies renouvelables, Mohamed Chaker a examiné, jeudi, avec son homologue irakien, Majid Mahdi Hantosh, les moyens de soutenir et de renforcer les aspects de la coopération conjointe entre les deux pays, en présence de l'ambassadeur d'Egypte à Bagdad, Alaa Moussa.

M. Chaker a indiqué que cette réunion confirmait l'effort constant de l'Égypte pour renforcer la coopération avec les divers pays arabes frères, ainsi que l'effort du secteur de l'électricité pour ouvrir de nouveaux marchés aux entreprises égyptiennes à l'étranger.

Il a affirmé le soutien du gouvernement égyptien à l'Irak dans tous les domaines, dont le domaine de l'électricité et de l'énergie, et que toutes les capacités du secteur électrique égyptien sont disponibles pour servir le secteur électrique irakien.

La direction politique a accordé une grande importance à la question de l'énergie électrique, en tant que le principal pilier du développement dans les divers domaines de la vie économique et sociale, a-t-il précisé.

Le ministre de l'Electricité a souligné l'intérêt que le secteur accorde aux projets d'interconnexion électrique, où l'Égypte participe activement à tous ces projets régionaux, soulignant le souci du secteur égyptien de l'électricité et de l'énergie de soutenir et de renforcer la coopération avec l'Irak dans les projets d'interconnexion électrique, ajoutant que de nombreuses mesures avaient été prises pour encourager la participation du secteur privé aux projets d'énergie nouvelle et renouvelable.

Pour sa part, le ministre irakien de l'électricité a loué la grande expérience du secteur égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables dans tous les domaines, exprimant sa volonté d'en profiter dans la reconstruction de son pays, soulignant son souci de prendre les mesures nécessaires pour la connexion électrique, ainsi que la poursuite et l'intensification de la coopération dans tous les domaines de l'électricité.

Les deux ministres ont mis l'accent sur l'importance de la coordination pour examiner la possibilité de renforcer la connexion électrique entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak, de bénéficier de l'expertise égyptienne dans le domaine de l'énergie électrique, de l'échange de vues et de la coopération conjointe, et des moyens de faciliter la participation des entreprises égyptiennes aux projets d'électricité en Irak.