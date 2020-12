Congo-Brazzaville: Musique tradi-moderne - Padolino plaide pour plus de visibilité

Après plusieurs années d'absence sur scène, Padolino et son groupe Kingoli authentique V estiment qu'il est temps de porter haut l'étendard de la musique tradi-moderne congolaise.

Il s'agit de mettre en valeur les musiques traditionnelles du pays, afin de construire une identité nationale et d'exploiter au mieux les rythmes et sonorités plus authentiques. « Nous appelons de tous nos vœux les producteurs, mécènes culturels et personnes de bonne volonté de nous venir en aide afin que nous puissions exporter notre musique, tourner des clips et organiser des spectacles dès que la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus sera terminée », lance l'artiste Padolino.

Le souci de ce groupe est de trouver des mécènes chevronnés qui pourront les aider à promouvoir leur musique, afin de la faire connaître au Congo et à l'extérieur du pays.

Kingoli authentique V compte plusieurs albums sur le marché du disque. Le dernier en date est intitulé « Mbroutembe » en teké soit « force de frappe » en français. Disponible depuis août 2020, l'album est constitué de huit titres traitant de scènes de vie courante de la société congolaise.

Parmi les huit chansons de cet opus, on note « Noir et blanc », « Niama tola », « hommage à Auxence I », « Autonome », « Amour fou », « Okoundzambé abala », etc.

L'amour, la reconnaissance et l'ingratitude sont les thématiques abordées dans cet opus. « Nous avons proposé aux mélomanes une musique de qualité avec des sonorités qui résonnent. Cet album que nous avons mis sur le marché est la résultante d'un travail de dur labeur », a -t-il indiqué.

« Mbroutembe » a connu la participation de plusieurs chanteurs du courant tradi-moderne à l'instar de Guylain Olangue, Kabila Ekondza, 42 Le mego, Dany Bopassa, Zabalé Ramsès et Elverone Ndinga.

Bien avant cet opus, Kingoli authentique V avait lancé en 2011 l'album « Iko porô tsengue porô ».