Congo-Brazzaville: Musique - Johnny bokelo et ses éternels classiques

Auteur compositeur, chanteur guitariste, Johnny bokelo s'est rendu célèbre à travers plusieurs titres tels que « Mwambe », « Tambola na mokili », « Navanda ndumba » ; qui ont marqué les années 1960. Ce grand chanteur congolais n'a pas hésité, comme le faisait franco, à puiser dans le vaste répertoire des musiques du terroir pour personnaliser ses compositions.

Dans l'histoire de la musique congolaise on a rarement attribué le titre de classique à des chansons d'un musicien. L'une des figures et personnage central de la musique congolaise, Johnny Bokelo, a réalisé des exploits inédits dans l'univers musical en enregistrant des chansons qui, depuis plusieurs générations, sont inscrites dans les manifestes populaires au Congo, en Afrique et partout d'ailleurs.

Johnny a fait ses débuts en musique en 1958 avec son frère Alberto Basaba, avant de s'installer à Léopoldville où il fonde en compagnie de ses frères l'orchestre « Conga jazz ».

Avec la fermeture des éditions « Esengo » dans les années 1960, le « Conga jazz » qui va céder sa place à « Conga succès » va propulser la carrière musicale des frères Jean Bokelo, Jean José Lohata, et Johnny Bokole. Ce dernier était déjà accueilli aux éditions « Coningisa » avant d'enregistrer avec l'orchestre « Ok jazz ». Ses deux premières grandes chansons « Makanisi makondisi ngaï » et « Elongi na yo ya bomwana » marquent les esprits.

Johnny Bokelo Isenge s'est imposé comme improvisateur et organisateur accompli en réalisant avec dévouement les grands titres tels que « Tambola na mokili » et « Mwambe ». Ses titres sont aujourd'hui classés parmi les grands classiques de la musique congolaise. La ligne éditoriale de son orchestre « Conga 68 », créé en 1968, a été novatrice.