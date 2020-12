Congo-Brazzaville: Profile #ChangeMaker décembre 2020 - Cynthia Goma Nkoua, une héroïne dans l'ombre

Récipiendaire de la bourse Mandela Washington Fellowship (MWF) de l'initiative pour les jeunes leaders africains (YALI) du gouvernement américain en 2015, Cynthia Goma Nkoua a été désignée, par l'ambassade des Etats-Unis au Congo, profile #ChangeMaker de décembre pour ses œuvres au front de la lutte contre la covid-19 et le VIH/Sida en République du Congo.

Cynthia Goma Nkoua est docteur en biologie. Son parcours assez diversifié et atypique lui vaut aujourd'hui la reconnaissance de change maker, signifiant créateur de changement dans le monde. Depuis plusieurs années, Cynthia Goma Nkoua a toujours su combiner ses connaissances et ressources à une bonne dose de détermination, afin de pousser ceux qui sont autour d'elle à la réalisation de leur rêve. Cette distinction est donc une manière d'encourager ses efforts fournis et les changements apportés dans le domaine qui est le sien, à savoir les sciences. Honorée, en tant qu'ancienne boursière du MWF, d'avoir été désignée profile change maker pour ce mois de décembre, Cynthia Goma Nkoua espère, durant toute cette période, pouvoir inspirer d'autres jeunes et montrer que c'est possible de faire bouger les lignes, qu'importe le domaine dans lequel on évolue.

En 2015, elle a participé, pendant trois mois, au MWF à Florida International University et comme stagiaire au département de santé de la ville de Cincinnati Ohio, aux Etats-Unis. Cette expérience lui permis d'acquérir les compétences en gestion des institutions publiques et l'expertise d'analyse biologique qui ont contribué à son développement professionnel aux différentes fonctions qu'elle a pu assumer jusqu'à ce jour. Trois ans plus tard, elle soutient sa thèse de doctorat, portant sur « L'étude ethnobotanique et effets des extraits de Rauvolfia vomitoria Afzelius sur Plasmodium falciparum » avec mention très honorable et félicitations du jury.

Nommée responsable du service d'épidémiologie moléculaire au Laboratoire national de santé publique (LNSP) en 2018, sa fonction consiste à piloter, entre autres, les activités liées à la quantification de la charge virale du VIH, à la numération des lymphocytes TCD4 des personnes vivant avec le VIH/Sida et à la détection des maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes, telles que : Chikungunya, Dengue, Fièvre Jaune, Fièvre de la Vallée du Rift, maladie à virus Ebola.

Depuis son arrivée au LNSP il y a quelques années, sa passion pour les maladies infectieuses s'est approfondie suite à des collaborations avec diverses institutions aussi bien nationales qu'internationales. 2020 a été une année remarquable pour cette passionnée de la biologie. En effet, elle a eu la charge de la supervision des activités liées à la recherche des cas suspects et du diagnostic de la covid-19 au LNSP. Elle a également supervisé l'initiation à la biosécurité ainsi qu'aux techniques de prélèvements, conservation, transport et analyse des échantillons de plusieurs structures du ministère en charge de la Santé et des structures partenaires telles que la FCRM.

Notons qu'en dehors du LNSP, le Dr. Cynthia Goma Nkoua a collaboré professionnellement avec d'autres institutions notamment à la représentation-Pays de l'OMS où elle a servi en qualité de consultante ; au département de biologie et de physiologie animales de la Faculté des sciences et techniques de l'Université Marien-Ngouabi où elle assure des travaux pratiques.