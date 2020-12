Afrique: Election à la CAF - La Mauritanie invite le Congo à soutenir son candidat

La République islamique de Mauritanie sollicite la voix de la République du Congo pour son candidat à la présidence de la Confédération africaine de football(CAF), Ahmed Yahya.

La requête a été transmise le 10 décembre, à Brazzaville, lors d'une audience que le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso a accordée à la ministre conseillère du président de la Mauritanie, le Dr Ba Coumba. L'envoyée du président Mohamed Ould cheikh el Ghazouani a exprimé le souhait de son pays de prendre la présidence de la CAF. Pour ce faire, ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui croit fermement à la consécration de son candidat, l'actuel président de la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie (FFRIM), Ahmed Yahya, multiplie les gestes de charme afin de convaincre un plus grand nombre des pays membres de la CAF.

Si le message du président mauritanien à l'endroit de son homologue congolais a porté essentiellement sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, le Dr Ba Coumba a, en outre, signifié que sa mission consistait aussi à solliciter le soutien du Congo dans la course vers la présidence de la plus haute instance du football africain dont son compatriote est candidat. « ... soutenir notre candidature à la prochaine échéance de l'élection à la tête de la Confédération africaine de football », a déclaré Ba Coumba.

Qui est Ahmed Yahya

Élu président de la FFRIM en 2011 à l'âge de 35 ans, il se lance alors dans un vaste chantier de construction du ballon rond mauritanien. À son arrivée, l'équipe nationale A se pointait à la 190e place du classement des nations. Avec l'aide de l'entraîneur Patrice Neveu, Ahmed Yahya s'attèle à relancer le championnat national et les différentes sélections. Premier succès en 2013 avec la qualification de l'équipe nationale locale pour le Championnat d'Afrique des nations (Chan) 2014.

Quelques mois plus tard, un autre Français, Corentin Martins, devient sélectionneur. Après avoir échoué à se qualifier pour le CHAN 2016, les Mourabitounes valident leurs tickets du CHAN 2018 et de leur première Coupe d'Afrique des nations, la CAN 2019. Ceux-ci évoluent désormais autour de la 100e place du Classement FIFA.

Selon certains médias, ces résultats valent à Ahmed Yahya reconnaissances et récompenses, comme le titre de président de fédération de l'année 2017 aux CAF Awards. En 2017, il est élu au Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF). En 2018, il reçoit en grande pompe à Nouakchott le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, qui le félicite chaudement.

Notons que l'élection à la CAF aura lieu le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc, et un seul nom sera choisi parmi les cinq candidats annoncés, à ce jour. Ce dernier aura la lourde tâche de développer le football sur le continent africain durant les quatre ans de son mandat.