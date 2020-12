Cote d'Ivoire: Prestation de serment du Président de la République - Une dizaine de chefs d'Etat attendus

Elu le 31 octobre dernier, Alassane Ouattara, le premier président de la 3e République, prête serment ce lundi 14 décembre 2020. De façon concrète, il s'agit d'une audience, appelée « audience solennelle de prestation de serment ».

En principe, la cérémonie devrait se passer au siège du Conseil constitutionnel à Abidjan Plateau. Mais faute d'espace, elle sera délocalisée au Palais de la Présidence de la République et se déroulera en présence de plusieurs invités de marque.

Au total, jusqu'au jeudi 10 décembre 11 h, selon nos informations 11 chefs d'Etat et un Premier ministre, ainsi que plusieurs anciens chefs d'Etat avaient confirmé leur présence. Ils s'agit entre autres des présidents du Niger (Mahamadou Issoufou), du Sénégal (Macky Sall), du BurkinaFaso (Roch Marc Kaboré), du Bénin (Patrice Talon), du Libéria (George Manneh Oppong Weah), de la Mauritanie (Mohamed Ould Ghazouani), de la Guinée-Bissau (Umaro Sissoco Embaló,) du Mali (Bah N'Daw), du Ghana (Nana Akufo-Addo)... .

D'anciens chefs d'Etat seront aussi de la partie. Notamment Nicolas Sarkozy (France), Goodluck Ebele Azikiwe Jonathan (Nigéria), Ellen Johnson Sirleaf (Libéria). La France sera représentée par son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dans le déroulé de la cérémonie, on note que les invités à savoir les chefs d'Etat et les hautes personnalités seront installés dans une salle d'attente dès leur arrivée.

Et quand Alassane Ouattara, président de la République et son épouse, arriveront, tout ce beau monde prendra ensuite place au Petit Palais. Après quoi, la cérémonie qui débutera par une audience de prestation de serment du président de la République devant le Conseil constitutionnel.

Puis, Mme la Grande Chancelière remettra les insignes de «Grand Maître des Ordres » au président de la République. Qui fera une adresse solennelle.

Avant de recevoir les honneurs militaires. Ensuite, ce sera la cérémonie de prestation de serment du président de la République. Pour la circonstance, le commissaire de justice annoncera l'entrée dans la salle des membres du Conseil constitutionnel à la salle d'audience et invitera l'assemblée à se tenir debout. Une fois installée, le président du Conseil constitutionnel annoncera l'ouverture de l'audience par cette formule : « Mesdames et Messieurs, l'audience solennelle de prestation de serment de Monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire est ouverte ».

Il invitera alors le président de la République à s'installer en ces termes : « Monsieur le Commissaire de justice, vous voudrez bien, sous la bienveillance de Monsieur le Directeur Général du Protocole d'État, aller quérir l'impétrant du jour, Monsieur Alassane Ouattara, en vue de sa prestation de serment en qualité de président de la République de Côte d'Ivoire ».

Une fois l'impétrant installé, le président du Conseil constitutionnel annoncera la mise en place de la Constitution. Et déclarera : « L'Article 58 Alinéa 1er de la Constitution du 08 novembre 2016 précise que le président de la République élu prête serment sur la Constitution. C'est une innovation majeure qui est mise en application aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de notre pays.

A cet effet, le Conseil constitutionnel a fait éditer in extenso la Constitution en vigueur dans un format particulier pour tenir compte de la solennité de la présente audience de prestation de serment. Elle a vocation à ne sortir qu'une seule fois tous les cinq (05) ans. Elle est conçue sous forme de classeur, avec un seul article par page, pour faciliter les mises à jour, en cas de modification de la Constitution.

Monsieur le commissaire de justice, veuillez poser, sur le pupitre prévu à cet effet, la Constitution sur laquelle le président de la République va prêter serment». Il remettra alors la Constitution au commissaire de justice, qui la placera sur le pupitre.

Le secrétaire général du Conseil constitutionnel sera invité ensuite par le président de cette institution à se tenir debout et à donner lecture à haute et intelligible voix de la Décision N°CI-2020-EP-010/09- 11/CC/SG du Conseil constitutionnel en date du 09 novembre 2020, portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du Président de la République du 31 octobre 2020.

Cette étape franchie, le président de la République élu sera prié de se tenir débout pas le président du Conseil constitutionnel qui lui demandera de poser la main gauche posée sur la Constitution, et de lever la main droite pour prononcer la formule de son serment dont la teneur suit : «Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment».

Dans la foulée, le président du Conseil constitutionnel donnera acte à Monsieur le président de la République du serment qu'il vient de prêter et le renverra à l'exercice de ses fonctions...

Enfin, il invitera le président de la République à se rasseoir et demandera au secrétaire général de procéder à la signature et à la lecture du procès-verbal de prestation de serment. Le Commissaire de justice retirea la Constitution et la remettra au président du Conseil constitutionnel, qui annoncera la fin de l'audience, tout en invitant les membres du Conseil constitutionnel à présenter leurs félicitations au président de la République.