Cote d'Ivoire: Enseignement technique et Formation professionnelle - Dr Brice Kouassi présente son budget-programmes 2021 au Sénat

Le budget-programmes du secrétariat d'État chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, au titre de l'année 2021 est de 137 792 994 549 f CFA. Il a été présenté, ce jeudi 10 décembre, devant la Commission des Affaires Économiques et Financières du Sénat, à Yamoussoukro.

A l'occasion, le Dr. Brice Kouassi a indiqué que cette prévision budgétaire connaît un accroissement de 20,61 % par rapport à celle de 2020. Et cela est dû aux appuis extérieurs en matière d'investissements qui comptent pour 95,95 %.

Ce budget, a-t-il noté, est structuré en trois programmes. A savoir, l'Administration Générale, d'un coût de 1 423 954 089 (1.03%) ; la Formation Professionnelle, d'un coût de 108 467 040 460 (78,72%) et les Comptes spéciaux du Trésor, d'un montant de 27 902 000 000 (20.25%).

Le secrétaire d'Etat a aussi expliqué que le programme « administration générale », est conçu pour une meilleure coordination et suivi de la politique du secteur, une gestion efficiente des ressources humaines, matérielles et financières. Celui dédié à la Formation Professionnelle, a quant à lui, pour objectif, de développer l'accès et la qualité de la formation professionnelle, pour la prise en compte d'une grande proportion de populations, ayant un besoin en formation, afin de favoriser leur insertion socioprofessionnelle durable.

Quant au Programme « Comptes spéciaux du Trésor », il concerne, selon Brice Kouassi, le financement du Fonds de Développement de la Formation Professionnelle (FDFP).

À la suite des échanges, les sénateurs avec à leur tête, le Vénérable Cissé Mamadou, Premier Vice-président de la Commission des Affaires Économiques et Financières, ont voté à l'unanimité, en faveur de ce budget-programme, tel que présenté par le Secrétaire d'État.

Il a aussi rappelé que le Secrétariat d'Etat auprès du Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, a été créé par le Décret n°2019-755, du 18 septembre 2019. Avec pour mission, d'adresser la question du développement des compétences professionnelles des populations ivoiriennes, des jeunes en formation et des travailleurs.

Soulignons que cette séance de travail a également enregistré la participation du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Diawara Mamadou, et de la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Candia Camara.