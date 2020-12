Cote d'Ivoire: On the Track/Bebi Philip - "Mon album a repositionné la musique ivoirienne"

Le 2e album de 16 titres intitulé "On The track" de Bébi Philip est sur le marché depuis le 19 septembre 2020. Près de 100 jours, après la sortie de cette œuvre musicale, le chanteur coupé-décalé est satisfait de son positionnement dans l'univers musical ivoirien. Parce que, selon lui, la série de dédicaces qui a été organisée à Yopougon, Marcory, Riviéra, a connu un succès. Les mélomanes se sont massivement déplacés à sa rencontre pour se procurer le CD "On The Track".

« Je ne m'attendais pas à un tel engouement pendant les différentes dédicaces. Les Ivoiriens m'ont vraiment démontré leur attachement. Par endroit, on a eu du mal à arrêter parce que les gens continuaient à venir. C'est pourquoi on va relancer la 2e étape de la caravane de dédicace », se réjouit Bébi Philip.

Pour lui, c'étaient des moments de vives émotions avec les témoignages et anecdotes de certains fans. A l'étape de Yopougon, un ex-prisonnier accompagné de son épouse, est venu témoigner sa reconnaissance à l'artiste. Selon ce dernier, depuis sa cellule à la Maca, il n'écoutait que le titre "la Vraie force" de Bébi Philip. Et, cette chanson lui remontait le moral quotidiennement. En guise de reconnaissance, BBP lui a dédicacé gracieusement un CD.

Selon les derniers chiffres des ventes, l'album "On The Track" est à ce jour, à plus 3000 CD vendus. Après le clip-vidéo de la chanson "Prophétie", qui avait lancé l'album, c'est la vidéo du titre "Samatank" dans laquelle la star sénégalaise Khalima Gadji a joué, qui a fait monter les ventes ces derniers temps chez le distributeur, affirme la star.

A travers cette chanson en featuring avec Mohamed Diaby, les mélomanes ont découvert une autre prouesse artistique de Bébi Philip, Chevalier de l'Ordre du mérite culturel. « J'ai mis les pendules à l'heure dans le milieu musical. La musique ivoirienne était en train de régresser mais mon album l'a repositionnée », déclare le chanteur coupé-décalé. Avant de préciser : « C'est l'un de mes soucis majeurs, porter haut le drapeau ivoirien. Ce n'est pas seulement le coupé-décalé que je fais. J'ai contribué aussi à la mise à jour de la nouvelle version du zouglou. Donc je travaille toujours par inspiration parce que je suis un artiste-musicien ».

Sur cet album, il faut le rappeler, l'artiste a collaboré également avec Mix Premier, Josey, Kérozen. Le clip-vidéo de la chanson "No Limit" en featuring avec Kérozen sera lancé en début d'année 2021. Outre l'étape d'Abidjan, d'ici peu, Mister BBP va donner des concerts dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire avec la caravane "On the Track tour".