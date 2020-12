Sénégal: Conflit opposant écoles privées et parents d'élèves - L'Etat appelé à assumer ses responsabilités, la tête de mamadou talla réclamée

Face à ce qu'ils qualifient de « chantage » des écoles privées, l'association SOS Consommateurs, des associations de parents d'élèves, des enseignants et des membres d'organisations de la société civile, entre autres, sont montés au créneau pour appeler l'Etat à résoudre le problème. Ils demandent à ce dernier d'ordonner la réinscription des élèves dans les écoles privées. C'était lors d'une conférence de presse tenue hier, jeudi 10 juin, et au cours de laquelle les parents d'élèves ont aussi réclamé la tête du ministre de l'Education Nationale.

Après l'interdiction de leur « rassemblement citoyen » par le Préfet de Dakar, l'association Sos Consommateurs, des associations de parents d'élèves, des enseignants et des membres de la société civile ont organisé une conférence de presse hier, jeudi 10 décembre pour demander à l'Etat d'assumer ses responsabilités dans le cadre du conflit opposant des parents d'élèves et des écoles privées qui exigent le paiement des mensualités des mois d'avril, de mai et de juin. « Nous sommes réunis ici pour dire à l'Etat d'assumer ses responsabilités face à cette situation. Car, en raison de la pandémie, l'Etat du Sénégal avait décidé de fermer les écoles pendant une durée de 3mois et après la réouverture, les écoles privées nous ont demandé de payer les trois mois, alors que l'Etat leur avaient donné 3 milliards et elles reviennent pour renvoyer nos enfants sans aucun droit », a déclaré le président de Sos Consommateurs, Me Massokhna Kane.

Pour cause, selon les organisateurs de la conférence de presse, les parents d'élèves sont sous la menace des écoles privées et l'Etat a fui ses responsabilités. « On exige le départ du ministre de l'Education Nationale qui n'a pas joué le rôle qu'on lui a confié. Il a terni l'image du système éducatif sénégalais. Il nous dit que les parents d'élèves et les gérants des écoles privées doivent négocier. C'est de l'hypocrisie », a martelé Saliou Mbengue.

Présents à la salle, les élèves qui n'arrivent pas à faire cours depuis l'ouverture des classes le 12 novembre dernier, n'ont pas manqué de manifester leur mécontentement face à cette situation. « Nous voulons réussir mais pas dans cette situation. La place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue mais c'est à l'école. Les écoles privées demandent à nos parents de payer ce qu'on n'a pas appris. Ce n'est pas normal. L'Etat les avait subventionnées à hauteur de 3 milliards. Nous demandons à l'Etat de nous venir en aide », a laissé entendre une d'entre eux qui avait l'air très choqué.

L'association Sos Consommateurs et les autres se disent déterminés à mener leur combat jusqu'au bout.