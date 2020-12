Sénégal: Après des cas de Covid-19 - L'Assemblée nationale dépistée

Après le décès avant-hier, mercredi, de la député Marie-Louise Diouf de Covid-19, la contamination de son collège Mamadou Lamine Diallo, les autorités sanitaires ont envisagé de procéder à des tests de grande envergure au sein de l'hémicycle.

Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, qui prenait part à la conférence de presse du gouvernement, toutes les dispositions sont prises, en lien avec le bureau de l'Assemblée nationale. «Ce matin (hier jeudi matin, ndlr), on s'est rapproché du bureau de l'Assemblée nationale pour procéder à la désinfection des lieux. On est aussi en train de nous organiser, avec le bureau de l'Assemblée, pour tester tous ceux qui doivent l'être. A signaler que dans la nouvelle stratégie, on ne teste que les cas suspects et les contacts symptomatiques», a t- souligné.

L'OMS ANNONCE LES VACCINS A MI-2021

Concernant le débat sur l'efficacité des vaccins, l'Oms avait soutenu, en fin octobre, que de nombreux vaccins potentiels contre la Covid-19 sont à l'étude et certains des essais cliniques de grande ampleur pourraient donner des résultats fin 2020 ou début 2021. Toutefois, l'Oms a précisé : «nous ne savons pas encore exactement quand un vaccin sûr et efficace contre la Covid19 sera prêt à être distribué, mais nous estimons qu'il pourrait l'être début à mi-2021».

Et de renseigner : «avant que les vaccins contre la Covid-19 puissent être mis à disposition, plusieurs difficultés importantes doivent être surmontées, dont l'innocuité et l'efficacité des vaccins (qui) doivent être prouvées dans le cadre d'essais cliniques de grande ampleur. Une série d'examens indépendants de données factuelles sur l'efficacité et l'innocuité, y compris un examen et une approbation réglementaires dans le pays où le vaccin est fabriqué, doivent avoir lieu avant que l'Oms n'envisage de pré-qualifier un vaccin. Une partie de ce processus implique l'intervention du Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale».