Cote d'Ivoire: Sécurisation des fêtes de fin d'année, violences liées à la présidentielle - Les décisions du Conseil national de sécurité

Faire le point sur la situation sécuritaire dans son ensemble et sur les enquêtes et poursuites judiciaires ouvertes à la suite des infractions commises à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre. Tel était l'ordre du jour de la rencontre du Conseil national de sécurité (Cns), tenue, hier au Palais présidentiel, présidée par le Chef de l'État Alassane Ouattara.

Sur le premier point, le Conseil national a approuvé un plan de sécurisation des fêtes de fin d'année. L'opération "Mirador 2020" sera donc bientôt lancée. "Le Président de la République a donné des instructions aux Forces de défense et de sécurité à l'effet d'intensifier leurs actions sur le terrain, afin de permettre aux populations de passer de paisibles fêtes de fin d'année.

A cet égard, le Conseil national de sécurité a approuvé un plan de sécurisation des fêtes de fin d'année dénommé « Mirador 2020 »", peut-on lire dans le communiqué qui a sanctionné la rencontre du Cns. Selon celui-ci, c'est 17 170 Forces de défense et de sécurité qui seront mobilisées dès le mercredi 16 décembre.

Il faut signaler qu'au cours de cette rencontre, les membres du Cns ont noté avec "satisfaction une nette amélioration de la situation sécuritaire qui s'est traduite par une baisse de l'indice général de sécurité, qui se situe à 1.6 en novembre 2020".

Selon le communiqué du Cns, cette amélioration "est consécutive aux multiples opérations de sécurisation et de protection des biens et des personnes, menées par les Forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire". Le Président de la République, Alassane Ouattara, a tenu à féliciter les grands commandements" des Forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et les résultats obtenus, notamment dans la lutte contre le grand banditisme".

Concernant le second point, on note, après la présentation du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'homme sur les différentes procédures judiciaires engagées à la suite des actes de violence commis avant, pendant et après la présidentielle, qu'à ce jour, " Cent quatre vingt dix-sept (197) personnes sont concernées par ces procédures.

Parmi ces personnes, cent soixante dix-sept (177) sont détenues, dix-sept (17) sont sous contrôle judiciaire, une (1) est en liberté provisoire et deux (2) sont inculpées et non détenues". Le Conseil national de sécurité qui a condamné tous ces actes de violence a donné son feu vert pour la mise en place d'une Unité spéciale d'enquête pour "un traitement accéléré des procédures".

Le Chef de l'État a instruit le Cns pour que les moyens humains et matériels adéquats soient mis à la disposition de cette unité spéciale "afin que les auteurs et commanditaires de ces actes odieux soient identifiés et traduits, dans les meilleurs délais, devant les juridictions nationales".

Signalons aussi que le Cns a donné un avis favorable pour le déploiement d'un contingent de Cent quarante (140) gendarmes en Gambie à compter de fin mars 2021, suite à la demande de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao).