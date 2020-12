Angola: L'AGT demande de la rigueur pour éviter la double imposition avec le Portugal

Luanda — L'Administration générale des impôts (AGT) a appelé mercredi à une plus grande attention aux contribuables, dans l'application des impôts par retenue à la source, dans le cadre de l'Accord de Double Imposition (ADT, sigle en portugais) avec le Portugal et en vigueur depuis janvier dernier.

Selon l'AGT, qui a tenu une réunion méthodologique avec les grands contribuables, dans le cadre de son 6e anniversaire, qui se célèbre le 15 décembre, en vertu de cet accord, les redevances doivent être appliquées par les entités angolaises (contribuables), qui paient par acompte services (cinq pour cent), intérêts (10), dividendes (huit) et redevances (huit).

Selon le directeur du Bureau de planification stratégique et de coopération de l'AGT, Luís Sambo, les entités angolaises doivent procéder à une retenue à la source, en appliquant les taux référencés en vigueur, pour éviter la double imposition.

Pour cela, a-t-il ajouté, il faut qu'ils demandent au bénéficiaire effectif des revenus, l'attestation de résidence fiscale, délivrée par l'administration fiscale portugaise.

"C'est la seule exigence que les autorités angolaises souhaitent demander à leurs prestataires de services d'appliquer les tarifs de l'Accord", a souligné Luís Sambo, sans dire si des erreurs ont été détectées ou non dans l'application de l'Accord.

Selon lui, il appartient uniquement à l'AGT de vérifier que cette retenue à la source a été effectuée dans le respect, à travers la déclaration de conformité (DC) et la présentation de l'attestation de résidence fiscale du bénéficiaire qui est soumis à l'autorité fiscale d'Angola, par les contribuables.

La déclaration de conformité est également un document permettant aux contribuables non résidents d'accéder aux avantages de l'accord.

"Ce n'est pas un document d'inspection, mais un élément de vérification de l'accès au service de la Convention", a précisé Luís Sambo.

Lors de la rencontre méthodologique avec les principaux contribuables, qui a abordé le thème «Avantages des accords de double imposition en tant que potentiel outil pour l'investissement», l'AGT a précisé que tous les contrats de service conclus avant l'entrée en vigueur de l'Accord et que leurs paiements ont commencé à être effectués, à partir du 1er janvier 2020, ils doivent être considérés comme un fait de paiement de la taxe pour les services, dans la période au cours de laquelle la rémunération a été effectuée.

"Il y a un revers sur ce point, mais pour l'opérationnalisation de l'Accord, il est important qu'il soit considéré comme un facteur générateur de taxes, pour les services, le moment du paiement", a admis Anderson Vitangaiala, technicien de la Direction des Grands Contributeurs de l'AGT, soutenant que la vitesse de son application dépend des paiements.

Toujours dans le contexte des clarifications, la technicienne fiscale Elizabete Rita a indiqué que les contribuables qui achètent des services au Portugal ne devraient pas attendre une réponse de l'AGT pour appliquer les taux de l'ADT, mais devraient procéder correctement et conformément à ce qui est contenu dans l'Accord.

La convention entre l'Angola et le Portugal élimine la double imposition en termes d'impôts sur le revenu et empêche l'évasion et la fraude fiscales.

Dans le cadre de cet accord, du côté angolais, des impôts sur les revenus du travail (IRT), industriels (II), les terrains urbains (UIP), sur le revenu et sur demande sont imposés, tandis que du côté portugais, sur le revenu personnel (IRS), sur le revenu d'entreprise (IRC) et les déversements.

Les Accords de double imposition (ADT) sont des conventions fiscales internationales, qui se traduisent par des engagements entre deux États, dont l'objectif est la réglementation juridique des situations fiscales, afin de prévenir ou d'éliminer le phénomène de double imposition internationale.

L'Angola a signé des accords similaires avec les Émirats arabes unis et la Chine en février et octobre 2018, respectivement, et avec le Cap-Vert, en août 2019.

En janvier 2019, l'Assemblée nationale a approuvé les accords avec les Émirats arabes unis (EAU) et la Chine, et en juin de la même année, l'instrument avec les EAU a été publié dans le journal officiel.