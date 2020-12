Soudan: Limogeage de certains travailleurs à l'État et reprise d'immobiliers et projets d'investissement

Khartoum — Le comité chargé de démanteler le régime du 30 juin, de supprimer l'autonomisation et de récupérer les fonds pillés, a annoncé la cessation du service de 30 ambassadeurs au ministère des Affaires étrangères et de 209 conseillers juridiques au ministère de la Justice.

Lors de sa conférence de presse tenue jeudi soir au palais républicain, qui marque le premier l'anniversaire de ce comité, considéré comme l'une des institutions les plus importantes que la glorieuse révolution de décembre a provoquée, Le membre du comité, M. Salah Manna a expliqué que le comité a mit fin du service d'un certain nombre d'employésservice d'un certain nombre d'employés de la Société soudanaise des zones franches et des marchés , de la Corporation nationale de la radio et de la télévision , l'Autorité nationale des investissements et la Commission de promotion des investissements dans l'État de Khartoum.

M. Salah Manna, a ajouté que le comité avait également décidé d'annuler le contrat conclu pour le restaurant Amiri et le Green village en plus de récupérer de nombreux fonciers agricoles et quelques actions des sociétés d'investissement au profit du gouvernement du Soudan et du ministère des Finances et de la Planification économique.