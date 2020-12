Soudan: Hamdouk confirme consolider les piliers des droits humains

Hamdouk confirme la marche pour consolider les piliers des droits humains qui ont été récupérés par la révolution

Khartoum 10-12-2020 (SUNA) - Le Premier ministre Abdallah Hamdouk a affirmé que la marche du Soudan vers une paix et une démocratie globales, avec lesquelles les revendications sont pleinement satisfaites, se heurtait à de nombreux pièges et obstacles et qu'avec des objectifs unifiés et une vision claire, le Soudan sera en mesure de franchir toutes les barrières et d'atteindre Vers sa destination

Hamdouk a déclaré dans son compte officiel sur Twitter à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme le 10 décembre de chaque année, indiquant que le gouvernement avait décidé d'adopter cette journée chaque année comme une journée nationale des droits de l'homme au Soudan.

Il a ajouté: « En ce jour, nous envoyons un message de gratitude à tous les martyrs, blessés et à leurs familles, et aux révolutionnaires partout dans le monde, ce sont eux qui ont posé la première pierre pour l'ère où les principes des droits de l'homme et des libertés dans notre pays ont été transformés de documents et de papiers à l'espace de la prise de conscience par le pouvoir de notre révolution pacifique et d'une prise de conscience biaisée de la gouvernance civile démocratique comme moyen de délibération pacifique et constitutionnelle du pouvoir. "