Maroc: Tramway de Casablanca, la success story se poursuit

Casablanca — Huit ans déjà de mise en service, le Tramway de Casablanca poursuit sa success story retentissante au point de se positionner comme un moyen de transport urbain le plus prisé par les Casablancais au regard de ses multiples avantages (rapidité, sécurité, confort, prix abordables, etc).

Un véritable projet structurant, le Tramway de Casablanca, géré par la société de développement local Casa Transports, a permis tout au long de ces années, grâce à son large réseau, de désenclaver les quartiers périphériques de la métropole, de garantir la mobilité à tous en toute sécurité, de faciliter les déplacements par l'inter-modalité, ainsi que d'embellir le cadre de vie.

Bilan positif, tel a été le constat pour ce qui est de l'adhésion des Casablancais au mode de tramway. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé, dans une interview à la MAP, Nabil Belabed, Directeur général de Casa Transports.

"Le 12/12/2020, le Tramway fêtera sa 8ème année d'entrée en service à Casablanca. La ligne T1 fut mise en service le 12/12/2012 et la ligne T2 le 23/01/2019. Au total sur l'année 2019, plus de 50 millions de voyageurs ont emprunté le tramway de Casablanca, dont 49% de femmes", s'est-il félicité, estimant que ces performances témoignent de l'accessibilité, du confort et de la sécurité de ce moyen de transport.

Et de poursuivre: "Le début de 2020 s'annonçait prometteur avec une progression de fréquentation de 40% dans le réseau par rapport à l'année écoulée. Toutefois, l'état d'urgence sanitaire a freiné cet élan et l'on a enregistré moins de 51% de fréquentation en moyenne cumulée depuis le début de la crise".

Lors de cette période, l'objectif principal a toujours été d'assurer la continuité du service public de transport collectif par Tramway dans le respect des mesures sanitaires édictées par les autorités, a fait savoir M. Belabed, ajoutant que plusieurs mesures d'hygiène et de sécurité ont été mises en place.

Il s'agit de la désinfection de toutes les rames chaque nuit par un procédé de nébulisation, la désinfection des rames en journée à chacune de leurs arrivées en terminus, soit toutes les heures et demies, la désinfection des équipements (tourniquets, valideurs, etc) dans les 66 stations toutes les heures et demies, la désinfection des agences commerciales, outre le port du masque par toutes les équipes Casa Tramway en contact avec les voyageurs.

T3, T4, Busway, ... des chantiers de taille pour un futur prometteur

Le fort engouement pour le Tramway et la nécessité de doter Casablanca d'un réseau de transport en commun moderne et performant à même d'offrir une alternative forte au véhicule particulier sont, entre autres, les motivations derrière les projets des lignes T3 et T4 du Tramway de Casablanca, ainsi que du Busway.

La société Casa Transports affiche clairement ces ambitions. "A l'horizon 2025, Casablanca sera dotée de 100 km de réseau de transport en commun en site propre, diminuant de 15% les émissions de chaque polluant de l'air dans les zones d'influence desservies".

C'est dans ce sens que M. Belabed a fait savoir que le calendrier des lignes T3 et T4 prévoit l'achèvement des travaux des deux lignes fin 2023.

"Les marchés de travaux sont adjugés et les travaux de plateforme voie ferrée, d'aménagement urbain de façade à façade et d'énergie et système seront lancés dès la fin de 2020", a-t-il indiqué.

Et de rappeler que les projets des lignes T3 et T4 consolideront l'assise du réseau en desservant deux axes majeurs de Casablanca à savoir, Bd Oulad Ziane et Av. Mohammed VI tout en marquant au total 10 points de correspondance avec les autres lignes de Tramway et les deux futurs lignes de Busway.

Par ailleurs, des places majeures, telle que la place de la Victoire au centre-ville, seront aménagées dans le cadre des travaux de façade à façade et plus de 5.500 arbres seront plantés, a ajouté M. Belabed.

S'agissant des lignes de busway, ils sont programmées pour une mise en service en 2022, a précisé le DG de Casa Transport, notant que les travaux de plateforme et d'aménagement urbain sont en cours de démarrage.

D'après lui, le projet busway induira au même titre que le Tramway un aménagement de façade à façade sur une superficie de près de 90 hectares en plus de la plantation de plus de 2.200 arbres.

Et de conclure: "Casa Transport opère ses chantiers dans la cadre d'une gestion rigoureuse et s'engage à un certain nombre de mesures d'information et de sensibilisation vis-à-vis des riverains et usagers de l'espace public. Il s'agira notamment de la qualité de signalisation, de la préservation de l'accessibilité aux habitations, commerces et bureaux, de la gestion des pollutions liées aux chantiers et de l'écoute des citoyens".