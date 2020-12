Maroc: La décision américaine, un soutien "explicite" et "absolu" à la marocanité du Sahara (politologue)

Tétouan — La décision des Etats-Unis de reconnaître, pour la première fois de leur histoire, la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, annoncée jeudi soir lors de l'entretien téléphonique de SM le Roi Mohammed VI avec le président américain, M. Donald Trump, est un soutien "explicite" et "absolu" à la marocanité du Sahara, a souligné le professeur des sciences politiques à l'Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, Ahmed Dardari.

"Le Maroc, qui fut le premier pays au monde, en 1777, à reconnaître l'indépendance des Etats-Unis d'Amérique, reçoit aujourd'hui leur soutien explicite et absolu à sa pleine souveraineté sur son Sahara", a déclaré à la MAP M. Derdari, coordinateur du master de la gestion stratégique des politiques publiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tétouan.

L'universitaire a, ainsi, assuré que cette décision "historique" permettra, sans aucun doute, de renforcer les relations séculaires entre les Etats-Unis et le Maroc et leur partenariat stratégique solide, qui peut être promu en une véritable alliance couvrant tous les domaines.

Il a, à cet égard, fait savoir que la décision des Etats-Unis d'ouvrir un consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, vise à encourager les investissements américains et à contribuer au renforcement de la dynamique de développement économique et social dans la région, ce qui profitera grandement aux habitants des provinces du Sud.

M. Dardari, qui préside le Centre international d'observation de crises et de prospection de politiques a, par ailleurs, relevé que la décision américaine intervient suite à l'intervention "décisive" et "efficace" des Forces Armées Royales (FAR) dans la zone d'El Guerguarat, en vue de rétablir la sécurité et la stabilité dans ce passage, sécuriser le trafic commercial entre le Royaume du Maroc et la Mauritanie, et garantir la libre circulation des personnes et des biens avec les pays frères africains.

Il a, également, affirmé que la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara marque un tournant dans le dossier de l'intégrité territoriale du Royaume, ajoutant que l'appui à la marocanité du Sahara par l'ensemble de la communauté internationale rompt avec toute manœuvre visant à induire en erreur sur une vérité que tout le monde a reconnue.