Maroc: IMKAN confie la construction du Mall du Carrousel à Bymaro

Casablanca — IMKAN confie la construction du Mall du Carrousel à BYMARO, leader international du bâtiment pour un investissement de 330 millions de dirhams (MDH), a annoncé vendredi Imkan maroc.

Le Mall du Carrousel, nouvel emblème du shopping à Rabat, est un centre commercial et de loisirs nouvelle génération, le premier lifestyle mall du Maroc. Le projet sera livré en 2022 et ouvrira début 2023, il va cependant générer la création de plus de 600 emplois, souligne Imkan Maroc dans un communiqué.

Avec ses 33 000 mètres carrés de surface commerciale, la construction de cet ouvrage exceptionnel a été confié à BYMARO, un leader du bâtiment et du génie civil, ajoute la même source.

En ligne avec la vision de Imkan, Bymaro conçoit et réalise des lieux de vie qui répondent aux plus strictes exigences des temps modernes et apporte des solutions globales, innovantes et durables à travers son implication tout au long de la chaîne de valeur de la construction.

Édifié sur une superficie de 33.000 m², le Mall du Carrousel est un centre commercial à ciel ouvert qui sera construit pour illustrer le concept de la trinité de la synergie qui allie le divertissement, la restauration et les commerces dans un environnement piétonnier unique au bord de l'Atlantique.

Le Mall du Carrousel proposera un mix inédit de franchises internationales et locales, de services à la personne, d'animations et de loisirs éducatifs. Il conviera les grands et les petits à vivre des expériences nouvelles et à célébrer le shopping, la gastronomie ou encore l'art et la culture, avec en prime un programme d'activités et d'animations tout au long de l'année.

Destination incontournable pour se faire plaisir, découvrir les nouvelles tendances et savourer des instants de détente, le Mall du Carrousel sera doté d'équipements et d'installations modernes. Conçu par l'architecte Ernesto Klingenberg du cabinet espagnol L35, l'ensemble adopte une vision contemporaine adaptée à la culture locale, valorisant les espaces verts, le soleil et la lumière avec des fontaines et des jeux d'eau.

Commentant la signature, le directeur général d'Imkan Maroc, Ahmad Aref, a déclaré : "Nous sommes heureux d'associer au Mall du Carrousel un acteur majeur comme BYMARO. IMKAN s'engage à réaliser ses programmes immobiliers avec des entreprises de construction reconnues en mesure de répondre à ses exigences de qualité et de respect des délais."

Partie intégrante du projet d'aménagement de la corniche de Rabat, destiné à jouer un rôle majeur dans le développement urbain de la capitale, le projet le Carrousel est un projet à usage mixte d'une superficie totale de plus de 10 hectares. Il bénéficie d'un emplacement exceptionnel au cœur d'une zone côtière de 11 km, à seulement 15 minutes du centre-ville et de l'autoroute.

Outre le Mall, Le Carrousel comprend des résidences de luxe en première ligne d'océan, une promenade maritime et un hôtel-boutique. Le projet a été pensé comme un espace de vie, de loisirs et de divertissement, répondant à toutes les attentes de résidents et visiteurs en quête de confort, de calme et de bien-être.

La Phase 1 du Mall du Carrousel comprend un investissement total de 520 MDH dont 330 MDH alloué à la construction de 29.000 m² d'espace commercial, de 7.000 m² d'espaces verts et de 1.000 places de parking, incluant 100 magasins, 2.400 m² de cinéma Multiplex, 1.200 m² d'espaces de divertissement pour enfants et 4.300 m de restauration

Imkan est une filiale à 100% d'Abu Dhabi Capital Group (ADCG). Ses principaux projets ont été initiés, entre autres, au sein du quartier des artisans à Abu Dhabi avec la construction d'un bâtiment polyvalent dénommé Artery qui abrite un espace résidentiel et un parking couvert.

On retrouve également le projet Pixel qui constitue la première offre formulée par la société afin de proposer des habitations à usage mixte. Les autres projets clés sont Nudra (une agglomération de villas de luxe situées en bord de plage), mais aussi Sheikha Fatima Park, le premier parc urbain de la capitale, ainsi que AlJurf, la deuxième résidence entièrement intégrée au Sahel Al Emarat.

Plusieurs autres projets, situés entre Abu Dhabi et Dubaï, se déclinent en villas aux styles intemporels, mais aussi en terrains localisés au sein d'un écosystème préservé et naturel. La société annoncera également plusieurs autres projets qui verront le jour prochainement.