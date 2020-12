Congo-Brazzaville: 11ème Concours Lyon Start Up 2020 - La première place pour une entreprise familiale spécialiste des cheveux texturés

La cérémonie de remise de prix s'est déroulée le 10 décembre, sur la chaîne YouTube du Centre d'Entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne. Elle a distingué la start up de deux sœurs d'origine congolaise « Elle Ebène » spécialisée dans l'entretien des cheveux crépus.

Lyon Start Up s'adresse à tous les porteurs d'idées quels que soient leur âge et leur statut professionnel à la seule condition qu'ils n'aient pas encore immatriculé leur société. Ce dispositif porté par la Fondation pour l'Université de Lyon est soutenu financièrement par la Métropole de Lyon et la Région Auvergne Rhône- Alpes.

De l'avis des participants, la participation à ce programme d'accompagnement complet de start up 2020 a été exceptionnelle du fait de l'obligation du respect du dispositif sanitaire lié à la Covid-19. Certaines étapes du concours en présentiel ont dû contraindre le jury à une sélection amoindrie.

A l'arrivée, c'est l'équipe-projet, Enoline et Nkirandza Opou, diplômées en chimie de formulation cosmétique en laboratoire, passionnées par la mise en valeur des cheveux texturés, qui a remporté le premier prix et le prix spécial de la marraine de l'édition Emilie Legoff, fondatrice de Troops.

Elles ont su convaincre le jury par un projet où, semble-t-il, les critères requis ont été déterminants avec, entre autres, leur volonté de remplir leur mission d'aider à changer le regard sur les cheveux bouclés afro et de faciliter leur transition capillaire.

« Nous baignons dans l'univers du cheveu texturé depuis 1998 », disent-elles en chœur. Entre 1998 et 2006, l'institut Elle Ébène a accompagné des centaines de femmes et d'hommes, les incitant à abandonner les traitements chimiques abrasifs tel que le défrisant pour revenir à un cheveu texturé sain, au naturel.

Pour cette année, les deux sœurs rendent hommage à l'entreprise de leur enfance. Elles ont su y ajouter leur expertise scientifique et technologique. La start up porte désormais un projet beauté et technologie où elles développent le premier bot conversationnel, un logiciel opérant de manière autonome et automatique qui sera un coach capillaire digital, spécialiste des cheveux texturés, capable d'agir et réagir vite en vue d'analyser la fibre capillaire de manière à proposer ensuite le programme de soins adéquat 100% personnalisé.

Podium du concours Lyon Start Up 2020

https://www.linkedin.com/posts/lyon-start-up_baezgaiement-tokatab-activi...