Soudan: La formation d'un comité consultatif pour la réforme des médias

Khartoum — Le Ministre de la Culture et de l'Information, M. Faisal Mohamed Salih, a rendu vendredi une décision ministérielle de former un comité consultatif pour la réforme des médias dans le pays dirigé par M. Mahjoub Mohamed Saleh et les 17 autres membres, dans le cadre des efforts de réforme des médias dans le cadre du processus de réforme globale dans le pays, et conformément aux recommandations d'une étude 'Réforme des Médias au Soudan' lancée par l'UNESCO dans le cadre du programme conjoint avec les ministères.

La décision a défini les tâches et les fonctions du comité, qui comprennent l'étude et l'élaboration des politiques des médias qui déterminent la direction générale des médias dans le pays à la lumière des principes et des objectifs de la grande révolution de décembre-avril et des engagements contenus dans le document constitutionnel ainsi que la révision et la réforme des lois sur les médias et des lois relatives au travail des médias pour refléter les valeurs de la liberté d'expression et d'information en tant qu'engagement aux chartes et lois internationales relatives aux droits de l'homme et à la liberté d'expression.

Les tâches du comité consistent à examiner le statut des institutions médiatiques publiques et privées de manière à servir le droit du peuple soudanais de connaître et de recevoir et de diffuser des nouvelles et des informations. Le comité s'appuie dans ses décisions et discussions sur les recommandations relatives à l'étude de la réforme des médias au Soudan ainsi que sur les études, observations et recommandations auxquelles sont parvenus les membres du comité et sur les résultats des débats publics qu'il mène parallèlement à toutes autres tâches qui aident à promouvoir la performance des médias dans le pays.

La décision précise que le ministère de la Culture et de l'Information doit être le siège des travaux du comité, et que celui-ci présente un rapport périodique au ministre sur ses travaux.