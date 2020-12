Soudan: Front révolutionnaire - L'accord de «paix au Soudan» a mis un terme définitif à la guerre

El Fasher, 11 Déc. (SUNA) - Le Front Révolutionnaire Soudanais (FRS), qui a récemment signé l'accord de «paix au Soudan» à la ville Juba avec le gouvernement de transition, a annoncé qu'il délèguerait un certain nombre de ses dirigeants au cours de la période à venir à tous les États fédérés et localités du Darfour pour prêcher l'accord et faire connaître leurs acquis, ainsi que des activités de plaidoyer et de travail pour parvenir à la réconciliation civile et promouvoir la paix et la coexistence sociale.

Le reporter du FRS porte-parole officiel du Mouvement pour la Justice et l'Égalité, Mutassim Ahmed Saleh, arrivé jeudi après-midi à la ville El Fasher, a déclaré que la visite de la délégation au Nord Darfour s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du plan des mouvements de lutte armée et des parties signataires de l'accord de «paix au Soudan» pour commencer à présenter les citoyens des différents États fédérés du pays et au Darfour en particulier aux gains qui découlent de l'accord.

Il a souligné que l'accord a mis un terme définitif à la guerre et a ouvert la voie à la stabilité sécuritaire, à la coexistence pacifique et au retour des déplacés et des réfugiés dans leurs villages, soulignant que la visite vise à présenter les termes contenus dans l'accord sur la manière d'aborder la question de l'indemnisation, des terres, des tenures fonciers, et de parvenir à la justice, à la réconciliation et au développement.