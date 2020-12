Soudan: L'ambassadeur de l'UE au pays tweete à l'occasion de la Journée des droits de l'homme

Khartoum — L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Soudan, l'ambassadeur Robert van den Dool a déclaré dans Twitter, je félicite le peuple soudanais et le gouvernement soudanais pour leur engagement continu et l'accent mis sur le travail de promotion des droits de l'homme.

Il a affirmé l'engagement de l'UE à travailler aux côtés du peuple soudanais et du gouvernement pour consolider le processus de paix, s'attaquer aux causes profondes des conflits, mettre en œuvre des mesures pour promouvoir la justice et l'état de droit, promouvoir l'égalité et la tolérance, promouvoir les droits des femmes et des jeunes, et prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l'impunité et renforcer la responsabilité.

Il a précisé que les droits de l'homme ne sont pas des privilèges, mais une vertu de l'humanité, et que tous les Soudanais et le monde devraient en jouir.

Il a indiqué que l'année 2020 a été marquée par d'importantes réformes juridiques, la coopération avec les organisations internationales de défense des droits de l'homme et la signature de l'accord de paix, soulignant que l'année 2020 n'a pas été facile pour le Soudan et le monde. "Nous pouvons récolter plus d'avantages en 2021 avec un engagement, une participation et une coopération continus", a-t-il ajouté.